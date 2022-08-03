У Туреччині відповіли відмовою на бажання Путіна щодо Bayraktar для РФ - посол України

Володимиру Путіну відмовили в Байрактарах для РФ / колаж фото usm.media, Reuters

Туреччина не готова до співпраці з Росією щодо виробництва легендарних ударних безпілотників Bayraktar, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Спочатку була заява Халука Байрактара для CNN про те, що вони не будуть ніколи поставляти в Росію ніяких Байрактарів. Друге - президент Ердоган заявив, що йому Путін пропонував таку співпрацю, але не було ніяких обіцянок або зобов'язань. Спікер Ердогана Ібрагім Калин роз'яснив, що це був як докір напівжартома від Путіна, на що Ердоган просто посміхнувся. Пізніше були роз'яснення від голови державного агентства з оборонної промисловості, що ніякої роботи з обладнання виробництва Байрактарів або інших літальних апаратів між Росією і Туреччиною не ведеться", - розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

Він додав, що це питання містить "певний емоційний елемент", але для України важливо, "щоб Туреччина була надійним партнером у реалізації тих проектів і напрямків співпраці, які для нас стратегічно важливі".

"І вона донині такою залишається", - запевнив Боднар.

Раніше представник компанії відмовився коментувати пропозицію Путіна. Керівництво турецької компанія Baykar Makina-виробника Bayraktar заявило про те, що ніколи не буде продавати їх в Росію (ні зараз, ні в майбутньому).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Олексій Резніков Україна отримає ще десятки безпілотників "Байрактар". Про це наша держава вже домовилася з компанією-виробником.

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