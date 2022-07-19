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Категорично За Україну: виробник "байрактарів" сказав, що ніколи не продасть свої дрони в РФ

19 липня 2022, 15:40

Як каже Халюк Байрактар, за минулі роки між обома країнами, Туреччиною та Україною, вишикувалися якісні зв'язки - у військовій сфері насамперед.

Байрактар, Росія
Виробник "байрактарів" сказав, що ніколи не продасть свої дрони в РФ / колаж УНІАН

Керівництво турецької компанія Baykar Makina - виробника тих самих бойових дронів Bayraktar - ніколи не буде продавати їх в Росію (ні зараз, ні в майбутньому). Про це заявив гендиректор компанії Халюк Байрактар, повідомляє CNN.

Комерсант запевнив, що Туреччина підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність у війні проти Росії. Байрактар також зазначив, що за "роки зусиль" між обома країнами вишикувалися якісні зв'язки ‒ зокрема, в аерокосмічній та військових галузях.

"Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками. Ми також закуповуємо в України двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною за принципом win-win (однозначна перемога – Главред), що дає переваги обом державам", - сказав гендиректор компанії.

Байрактар також категорично відкинув можливість поставки своєї продукції в РФ.

"Ми не робили такого і ніколи не зробимо. Тому що ми підтримуємо Україну", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Олексій Резніков Україна отримає ще десятки безпілотників "Байрактар". Про це наша держава вже домовилася з компанією-виробником.

"Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків". Ще кілька вже законтрактовані і оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже в липні", – зазначив Резніков.

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Автор: Єгор Бунін
новини Туреччини Bayraktar війна Росії та України
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