В СБУ відповіли на звинувачення Путіна в підготовці "вбивства" кремлівського пропагандиста Соловйова

Соловйов є не громадським діячем, а пропагандистом і російським аналогом Геббельса, сказали в СБУ.
Служба безпеки України заявила, що у відомства немає ніяких планів щодо вбивства кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.
У пресслужбі зазначають, що це черговий "креатив" ФСБ РФ.
"СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, які просто придумують чергові досягнення для російської аудиторії", – йдеться в заяві спецслужби.
СБУ заявила, що Соловйов є не громадським діячем, а пропагандистом і російським аналогом Геббельса – він обов'язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України.
"У СБУ немає ніяких планів щодо вбивства В. Соловйова. У той же час, враховуючи кількість фейків і антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самостійно захлинутися в "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності", – додали в СБУ.
"Замах" на Соловйова
Президент РФ Володимир Путін 25 квітня вийшов з бункера і заявив, що нібито були затримані якісь "неонацисти, які готувалися до вбивства" відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова.
"ФСБ спільно з СК затримана група членів забороненої в Росії неонацистської терористичної організації "National Socialism / White Power" ("Націонал-соціалізм / Біла сила, влада") - громадян Росії, які планували за завданням Служби безпеки України вбивство громадського діяча, відомого журналіста Володимира Соловйова", - повідомили в ФСБ РФ.
Італія заарештувала вілли Соловйова
На початку березня стало відомо, що влада Італії наклала арешт на будь-які операції з двома віллами російського пропагандиста Володимира Соловйова. Загальна вартість цих вілл, які розташовані на озері Комо, становить 8 мільйонів євро.
читайте такожПропагандист Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через втрату крейсера Москва
Читайте також:
- Пропагандист Соловйов запропонував покарати Данилка за "Батько наш Бандера": співак дотепно відповів
- Соловйов, Симоньян, Шойгу, Захарова: ЗМІ дізналися, по кому в РФ Євросоюз вдарив санкціями
- Італія заарештувала вілли пропагандиста Соловйова і путінського олігарха Усманова