У Соловйова підгоріло: невідомі підпалили віллу пропагандиста в Італії

Володимир Соловйов / Medialeaks

В Італії невідомі спробували спалити одну з Вілл на озері Комо, що належить російському пропагандистові Володимиру Соловйову.

Як пише Ansa, пожежа виникла рано вранці, її негайно погасила пожежна команда. Для пожежі невідомі використовували шини.

У італійських правоохоронців є записи з відеокамер. Згідно з початковим розслідуванням, інцидент був навмисною дією.

Правоохоронці припускають, що це була демонстративна акція, яка завдала обмеженого збитку віллі Соловйова в Ловено-ді-Менаджо. Вогонь горів на шинах за межами будівлі.

Пожежу помітили деякі перехожі, які попередили пожежників і карабінерів.

/ vigilfuoco.it

Крім того, написи проти Соловйова і проти російської війни в Україні знайшли на іншій віллі російського пропагандиста в П'янелло-дель-Ларіо, на озері Комо, в декількох кілометрах на північ від Менаджо.

Італія заарештувала вілли Соловйова

На початку березня стало відомо, що влада Італії наклала арешт на будь-які операції з двома віллами російського пропагандиста Володимира Соловйова. Загальна вартість цих вілл, які розташовані на озері Комо, становить 8 мільйонів євро.

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