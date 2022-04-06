У Соловйова підгоріло: невідомі підпалили віллу пропагандиста в Італії

Розкішну віллу кремлівського пропагандиста підпалили за допомогою шин.
В Італії невідомі спробували спалити одну з Вілл на озері Комо, що належить російському пропагандистові Володимиру Соловйову.
Як пише Ansa, пожежа виникла рано вранці, її негайно погасила пожежна команда. Для пожежі невідомі використовували шини.
У італійських правоохоронців є записи з відеокамер. Згідно з початковим розслідуванням, інцидент був навмисною дією.
Правоохоронці припускають, що це була демонстративна акція, яка завдала обмеженого збитку віллі Соловйова в Ловено-ді-Менаджо. Вогонь горів на шинах за межами будівлі.
Пожежу помітили деякі перехожі, які попередили пожежників і карабінерів.
Крім того, написи проти Соловйова і проти російської війни в Україні знайшли на іншій віллі російського пропагандиста в П'янелло-дель-Ларіо, на озері Комо, в декількох кілометрах на північ від Менаджо.
Італія заарештувала вілли Соловйова
На початку березня стало відомо, що влада Італії наклала арешт на будь-які операції з двома віллами російського пропагандиста Володимира Соловйова. Загальна вартість цих вілл, які розташовані на озері Комо, становить 8 мільйонів євро.
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