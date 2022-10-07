За 300 км від Москви дрон спалив два російські ракетоносці: подробиці

Аеродром нібито атакували дрони / Обозреватель

У п'ятницю, 7 жовтня, російський військовий аеродром Шайківка, який знаходиться під Калугою, в 300 км від Москви, нібито потрапив під атаку українських безпілотників.

"Сьогодні на військовому аеродромі "Шайковка" на території Калузької області стався вибух. Впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону", - йдеться в повідомленні губернатора Калузької області Владислава Шапши в Telegram.

За словами губернатора, постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому й техніки не пошкоджені.

"На місці працює слідчо-оперативна група по встановленню причин і обставин події", - додав чиновник.

Зазначимо, за інформацією джерел українських ЗМІ в ЗСУ, на російському аеродромі в селища Шайківка в результаті атаки дрона знищені два ТУ 22М3.

Шайковка - військовий аеродром Збройних сил РФ 1-го класу на заході Калузької області, поблизу Смоленської області Росії. Відстань до Москви становить 303 кілометри.

За інформацією в ЗМІ, саме льотчики з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку військової частини № 33310, що базується на аеродромі Шайківка, здійснили запуск ракети Х-22 з літака Ту-22М3 по торговому центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.

Обстріл РФ колони цивільних у Запоріжжі

Нагадаємо, 30 вересня близько 07: 00 Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет із застосуванням ЗРК з-300. Чотири ракети потрапили в район авторинку і по цивільній гуманітарній колоні На виїзді з міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли в черзі, планували забрати своїх родичів або відвезти гуманітарну допомогу. Вже відомо про 25 загиблих і більш ніж 50 поранених в результаті ударів РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "намагається помститися за нашу силу і свої невдачі". Він назвав тих, хто здійснив цей обстріл, "кровожерливими покидьками", які неодмінно відповідатимуть за кожне погублене життя українців.

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