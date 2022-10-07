УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

За 300 км від Москви дрон спалив два російські ракетоносці: подробиці

7 жовтня 2022, 18:43

За словами губернатора, постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому і техніка не пошкоджені.

Аеродром
Аеродром нібито атакували дрони / Обозреватель

У п'ятницю, 7 жовтня, російський військовий аеродром Шайківка, який знаходиться під Калугою, в 300 км від Москви, нібито потрапив під атаку українських безпілотників.

"Сьогодні на військовому аеродромі "Шайковка" на території Калузької області стався вибух. Впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону", - йдеться в повідомленні губернатора Калузької області Владислава Шапши в Telegram.

За словами губернатора, постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому й техніки не пошкоджені.

"На місці працює слідчо-оперативна група по встановленню причин і обставин події", - додав чиновник.

Зазначимо, за інформацією джерел українських ЗМІ в ЗСУ, на російському аеродромі в селища Шайківка в результаті атаки дрона знищені два ТУ 22М3.

Шайковка - військовий аеродром Збройних сил РФ 1-го класу на заході Калузької області, поблизу Смоленської області Росії. Відстань до Москви становить 303 кілометри.

За інформацією в ЗМІ, саме льотчики з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку військової частини № 33310, що базується на аеродромі Шайківка, здійснили запуск ракети Х-22 з літака Ту-22М3 по торговому центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.

Обстріл РФ колони цивільних у Запоріжжі

Нагадаємо, 30 вересня близько 07: 00 Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет із застосуванням ЗРК з-300. Чотири ракети потрапили в район авторинку і по цивільній гуманітарній колоні На виїзді з міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли в черзі, планували забрати своїх родичів або відвезти гуманітарну допомогу. Вже відомо про 25 загиблих і більш ніж 50 поранених в результаті ударів РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "намагається помститися за нашу силу і свої невдачі". Він назвав тих, хто здійснив цей обстріл, "кровожерливими покидьками", які неодмінно відповідатимуть за кожне погублене життя українців.

Читайте також

новини Росії ЗСУ безпілотник
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:10

Прикмети на 9 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинку біди не сталося

19:42

"Довгих років в'язниці": у Чехії "Путіна" поклали в труну і креативно "привітали" з 70-річчямВідео

19:27

Над Києвом зроблять купол, що захищає від дронів-камікадзе-чиновники мерії

19:25

Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу: на що підуть гроші

19:22

"Хочу розірвати їх": Ласточкін, який змінився до невпізнання, "послав" батька і брата з Росії

Реклама
19:16

Найсмачніший і дуже легкий листковий салат Мурашник: вишуканий рецепт за 10 хвилинВідео

19:06

День ангела в жовтні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

18:57

РФ потрібен ударний кулак: у ЗСУ попередили про загрозу нової атаки на КиївВідео

18:51

Курва Меркель навіть не приховує, що продалася Путіну з потрохамиПогляд

18:43

За 300 км від Москви дрон спалив два російські ракетоносці: подробиці

18:37

Прикмети на 8 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу в будинок залучитиВідео

18:25

"Армія РФ не справляється": полонений зек з ПВК Вагнера розповів про вербування "кухарем Путіна"Відео

17:43

Воював на Донбасі з 2014-го: ЗСУ ліквідували "справжнього шахтаря з Габону"

17:41

Контрнаступ ЗСУ: на півдні деокуповано понад 2,4 тис. квадратних кілометрівВідео

17:10

Газманов, Расторгуєв і Чичеріна: ЄС наклав нові санкції на путінських холуїв-артистівВідео

16:59

Путін нарвався на критику свого оточення за провали у війні - Washington PostВідео

16:57

У Пугачової і Галкіна хочуть забрати дітей за засудження війни в Україні

16:42

Гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Тельці зловлять удачу за хвіст, а Левам краще тримати рот на замкуВідео

16:41

Наслідки війни в Україні для Росії та Путіна: чат з екс-депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим

16:32

РФ маніпулює переговорами, щоб зупинити звільнення України - ЗеленськийВідео

Реклама
16:23

Бабине літо в Україні зіпсують дощі: в яких областях чекати опадівВідео

16:13

Верховна Рада підтримала Японію і визнала окупацію Курил Росією

15:58

"65 людей зникли з мобілізованих": окупанти РФ скаржаться на катастрофічні втратиВідео

15:54

Ядерна зброя буде задіяна: астролог розповів, коли і по яких містах України Путін завдасть ударуВідео

15:42

Щасливчиків всього чотири: астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає фантастичний жовтень

15:40

Як зберегти ріпчасту цибулю на зиму: кращі способи та рецепти

15:32

Смужки тканини на грудях: Гурцкая приголомшила відвертим виглядом

15:28

Як відіпрати червоне вино: 7 способів, як врятувати одяг від плям алкоголю

15:26

У США побоюються, що Україна вдарить з ATACMS по РФ, а Путін нападе на країну НАТО – NYTВідео

15:24

"РФ повинна вивести війська": прем'єр Фінляндії назвала спосіб завершення війни в УкраїніВідео

15:07

"Я – фанат України": Ілон Маск після скандальних заяв про Крим знову "перевзувся"Відео

15:02

Путлер капут: астролог назвав місяць смерті Путіна і розповів, як його вб'ютьВідео

14:55

Петля на шию, чорний пакет в руки: в Мережі мемами "привітали" Путіна з 70-річчямФотоВідео

14:48

Свята у жовтні 2022: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці – чи буде вихідний

14:35

Доведено вченими: названо два напої, які продовжують життя

14:18

Росія пускала іранський дрон по Україні, а він вибухнув на військовій базі в Калузі – журналістВідео

14:14

Під звільненим Лиманом знайшли російський штаб зі списками полонених і зрадниківВідео

14:12

Рада підтримала добровільний військовий облік жінок: для однієї категорії українок він обов'язковийВідео

13:23

"Знайшли собі подібних": окупанти поселились у брудному свинарнику на ХерсонщиніВідео

13:19

Вгору сходами, що ведуть у пекло: до сімдесятиріччя ПутінаПогляд

Реклама
13:14

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваше майбутнє

13:04

"Кожні 48 годин відбувається якась маячня": у Кремлі пояснили зміни в поведінці Путіна – ЗМІВідео

13:00

Гороскоп на завтра 8 жовтня 2022: Овнам - сварки, Близнюкам - прибуток, Левам - зрадаВідео

12:58

Курс долара в Україні та золотовалютні резерви: головні заяви нового голови НБУ ПишногоВідео

12:36

Представники України вперше здобули Нобелівську премію миру

12:09

Галкін розповів, чому він зараз не з Пугачовою і як спілкується з дітьми на відстані

12:06

Бійці ЗСУ на півдні України розтрощили ударний вертоліт військ Росії Ка-52 Алігатор

11:44

Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала Нацгвардії позашляховики та інше обладнання на 21 млн грнФото актуально

11:37

Авторські пісні та мільйонні перегляди: учасники Голосу країни набирають популярності у соцмережахВідео

11:08

"Нічого страшного": терорист Гіркін вважає, що ЗСУ можуть увірватися до КримуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти