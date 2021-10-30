У Росії вчителька погрожувала "розстрілювати біля стінки" дітей

Вчителька заявила , що школярів потрібно розстрілювати / REUTERS

В одному з ліцеїв російського Нижнього Новгорода вчителька заявила своїм учень, що їх потрібно розстрілювати, повідомляє Telegram-канал Підйом.

Учні ліцею №40 не зробили домашнє завдання і попросили вчительку з математики зустрітися з ними ще раз для роз'яснень. Однак у відповідь жінка розлютилася і заявила, що в голові у ліцеїстів мізків не додасться після зустрічі.

"Вас залишилося всіх тільки до стінки поставити і розстріляти. Тоді буде і домашнє завдання, і все. Ну, зробіть-ось і будете дебілами, як за кордоном. Вони саме це зараз і роблять. Тобто там нічого не проходять, звичайних дробів не знають, нічого не знають. Прийшли, мило посміхнулися, звідси і пішло: ні чоловіків, ні жінок немає. Виявляється, у нас скрізь середня стать. Ось і ви будете такі самими дебілами. І всього-на-всього перевірила домашнє завдання. Та як взагалі так можна? Ось ви дорослі люди. Ну хоч би чесно самі собі сказали: "Ну не зробив я домашню роботу, ну поставили мені чесно "кол". Ні! Треба вчителя взагалі довести не знаю до чого", - обурювалася вчителька.

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Її промову учні записали на диктофон. Зараз в ситуації розбирається Департамент освіти.

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