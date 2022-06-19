"Тил розвалений сильніше за фронт": Гіркін заявив про неможливість мобілізації в РФ, звинувативши в цьому Путіна

Гіркін заявив неможливості мобілізації в РФ, звинувативши в цьому Путіна / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що Росія нездатна провести загальну мобілізацію, щоб перекинути в Україну ще більшу кількість"гарматного м'яса".

Для цього потрібна сильна економіка і хороша військова інфраструктура., яких у Росії на даний момент немає, заявив терорист.

"Судячи з того, що повідомляють з фронту, тил наших Збройних сил розвалений... ще більшою мірою, ніж фронт. Спроба проведення навіть часткової мобілізації може призвести до того, що ступінь неготовності, ступінь розвалу як бульбашка з сортиру підніметься і лопне, забризкавши всіх", - констатував Гіркін.

Також він заявив, що через цю ситуацію до Путіна незабаром прийде прозріння.

читайте такожГіркін волає через бездіяльність Путіна: "Пєсков і "фанерний" - балаболи, треба врізати по Банковій!""Він з подивом, відтираючи з обличчя ці бризки, побачить, що, виявляється, все, що було зроблено при ньому за 20 років у військовій сфері, це фактично міхур", - заявив Гіркін.

Раніше терорист різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і його оточення. Він в черговий раз нагадав, що Путіна оточує команда, яка провалила всі поставлені перед ними завдання у війні проти України.

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