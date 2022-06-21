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Війна в Україні може тривати роки: НАТО доведеться перейти на військові рейки – експерт

21 червня 2022, 02:05

Те, що в НАТО усвідомлюють, що ця війна на роки, призведе до переведення Альянсу на військові рейки, зазначає Самусь.

украинские военные, ВСУ, НАТО
Війна в Україні може тривати роки, каже експерт Михайло Самусь/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Війна Росії проти України призведе до повного знищення путінського режиму, і навіть до знищення того режиму, який буде після Путіна, якщо він не буде демократичним.

Проте поки невідомо, як саме трансформуватиметься РФ. Про це сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю ТСН.

"Невідомо, яким чином буде відбуватися так звана трансформація в Росії. Чи це буде розпад, чи це буде навпаки захоплення влади хунтою націонал-монархістською. Це не фантастика. Таких людей, у тому числі в оточенні Путіна, дуже багато, які хотіли б перетворити Росію в реальну імперію, монархію з атрибутами повного контролю над державною владою і знищення будь яких ознак демократії та сучасного суспільства. Це буде загрожувати нам, Європі й НАТО", – наголосив Самусь.

Війна в Україні може тривати роки

Він прокоментував слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, який раніше казав, що війна може тривати роки, і вона буде важкою. За словами Самуся, це справді так. І війна чинитиме сильний вплив не тільки на Україну, а й на увесь світ, зокрема й тому, що у багатьох держав були бізнес інтереси з Росією.

Самусь наголосив: це дуже важливо, що генсек НАТО говорить про можливу затяжну війну в Україні саме перед самітом Північноатлантичного альянсу. Цей меседж спрямований не на українців, а на інші держави, щоб вони розуміли, що варто готуватися до серйозних змін на міжнародній арені.

"Цей посил мені дуже подобається. Що на саміті НАТО, очевидно, буде заявлено, що Росія – це екзистенційна загроза для євроатлантичного простору, а можливо навіть для всього світу. У зв’язку з цим вся стратегія існування НАТО і західного суспільства буде переводитися фактично на військові рейки з урахуванням того, що ця війна буде тривати роки", – каже Самусь.

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Нагадаємо, українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області. Після цього росіяни почали закріплюватися і зміцнювати позиції на другій і третій лініях оборони.

Читайте також:

війна в Україні НАТО вторгнення Росії Михайло Самусь Північноатлантичний альянс
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