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У Росії розбився Білоруський літак: загинули українці

3 листопада 2021, 15:48

Літак впав і почав горіти.

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У Росії авіакатастрофа / скріншот

У Росії поблизу Іркутська розбився транспортний літак Ан-12, що слідував рейсом Якутськ-Іркутськ. За даними ЗМІ, на борту перебували 7 осіб. В результаті аварії загинули 5 людей, 2 з них-пілоти.

Як пише "Інтерфакс", літак зник з радарів о 19:45 за місцевим часом (13:45 за Києвом). Потім стало відомо, що він впав і вибухнув, виконуючи другий захід на посадку.

Також ЗМІ пишуть, що літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно".

Рятувальники виявили палаючі вогнем уламки корабля в 7 км від Іркутська, біля села Кухарка. Пожежу намагаються загасити.

Тіла п'яти загиблих вже вдалося знайти.

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Всього на борту літака в момент аварії були:

  1. Єгоров Олександр Миколайович 1958 року народження-командир;
  2. Щучко Олег Валерійович 1971 року народження, громадянин України, - другий пілот;
  3. Чуприненко Олександр Борисович 1961 року народження, громадянин України;
  4. Сергєєв Андрій Євгенович, громадянин Республіки Білорусь;
  5. Крополев Юрій Миколайович, громадянин РФ;
  6. Гармоненко Дмитро Іванович, громадянин Республіки Білорусь;
  7. Карпов Максим Михайлович 1995 року народження, громадянин Республіки Білорусь.

Нагадаємо, раніше під Москвою впав приватний літак. В результаті аварії двоє знаходилися на борту померли.

Це сталося в неділю, 24 Жовтня. Крах зазнав легкомоторний літак "Аеропракт A-22".

Також раніше через негоду у Москві обвалився шматок стіни Кремля. Сильний вітер зірвав ліси будівельників, які працювали на Красній площі, і звалив зубець з мура.

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літак розбився
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