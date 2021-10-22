Гарний початок: у Москві обвалився шматок Кремля (відео)

Від Кремля відвалився шматок стіни / скріншот

У Москві вирує справжній ураган. Вітер настільки сильний, що зумів перемогти навіть, здавалося б, непорушну стіну Кремля. З мура будівлі обрушився шматок стіни. Зокрема, зірвало зубець від стіни, що оточує Кремль.

У Мережі з'явилося відео цього курйозу.

Це сталося в момент, коли стіни Червоної площі реставрували. Через вітер почали колихатися будівельні ліси, які потягнули за собою частину архітектурної будови.

При цьому очевидцями цього "історичного" моменту стало безліч людей.

Нагадаємо, в четвер, 21 жовтня, Львовом пронісся буревій і повалив дерева. Також з будинків падали шматки фасаду і проломили дахи інших будівель.

Також 21 жовтня в Польщі в результаті урагану в Нижній Сілезії загинули чотири людини, в тому числі і 43-річний громадянин України. Чоловік перебував за кермом вантажівки, яка перекинулася і впала в канаву.