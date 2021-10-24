Під Москвою розбився літак: всі, хто знаходився на борту, загинули

Приватний високоплан впав відразу після зльоту.
Трагедія в Росії. Там впав приватний літак. В результаті аварії двоє людей, які знаходилися на борту, померли.
Це сталося в неділю, 24 жовтня. Краху зазнав легкомоторний літак "Аеропракт A-22".
За інформацією Telegram-каналу "РЕН ТВ", двомісний борт вилетів з аеродрому "Ватутіне" і відразу впав, миттєво спалахнувши вогнем.
У МНС додали, що авіакатастрофа сталася на території аероклубу "Аерокласика".
Наслідки аварії ліквідували 34 рятувальники та 12 одиниць спецтехніки.
У Telegram-каналі "Mash" написали, що в катастрофі загинув власник повітряного корабля Юрій Самохвалов і його супутниця. Однак її особа поки не встановлена.
Нагадаємо, нещодавно через негоду у Москві обвалився шматок стіни Кремля. Сильний вітер зірвав ліси будівельників, які працювали на Красній площі, і звалив зубець з мура.