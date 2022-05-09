Негайно вивести війська з України і почати переговори: генсек НАТО звернувся до Путіна у День перемоги

Столтенберг також зазначив, що РФ може використати 9 травня, щоб поширювати фейки про Захід і критикувати НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у День перемоги над нацизмом, 9 травня, закликав Росію припинити війну проти України.
Він наголосив, що РФ повинна вивести свої війська з українських територій і перейти до переговорів, пише Die Welt.
"Я ще раз закликаю президента Путіна 9 травня негайно припинити війну, вивести свої війська з України і почати мирні переговори", – заявив генсек.
Столтенберг зазначив, що країни Північноатлантичного альянсу і надалі надаватимуть Україні допомогу, щоб вона могла захищатися. Він наголосив, що Альянс на боці України і "допомагатиме їй відстоювати право на самооборону".
Крім цього, генсек НАТО зазначив, що Росія може використати 9 травня для поширення неправди про Захід і критики Альянсу, адже так країна-агресорка уже робила у минулому.
Парад в Москві і лицемірна промова Путіна
Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в РФ відбувся традиційний парад. У параді брало участь щонайменше удвічі менше техніки, ніж минулого року. Менше було і військових: вони або воюють, або вже лежать в українській землі.
Багато експертів говорили, що кремлівський диктатор оголосить загальну мобілізацію в Росії, але цього не сталося. Проте глава Кремля виступив з лицемірною промовою.
Після цього радник голови ОП Михайло Подоляк розніс промову Путіна на 9 травня. Він наголосив, що Україна не хотіла атакувати Крим, а НАТО – Росію.
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