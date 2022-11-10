В Росії поховали 26-річного окупанта, тіло якого росіяни везли додому цілий місяць

Похорон окупанта відбувся 8 листопада / Facebook Irakli Komaxidze

Збройні сили України ліквідували 26-річного російського окупанта Дмитра Крюкова, який прийшов "звільняти" український народ, проте повернувся додому "вантажем 200".

Як повідомив OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе на своїй сторінці у Facebook, Крюков був командиром танкової роти 20-ї мотострілецької дивізії РФ. Ліквідували його ще на початку жовтня, проте шлях додому до Новосибірської області, звідки родом окупант, зайняв цілий місяць.

"У Новосибірській області поховали ліквідованого в Україні 26-річного командира танкової роти 20-ї МСД. Капітан Дмитро Крюков загинув ще місяць тому, але похорон відбувся лише 8 листопада (мабуть, знову "Пошта Росії" щось переплутала)", - повідомив Комахідзе.

Щодо життєвого шляху окупанта, то він закінчив Омський автобронетанковий інженерний інститут, командував танковою ротою танкового батальйону мотострілецького полку в Камишині у складі 20-ї МСД, дислокованої у Волгоградській області.

"Судячи з фото, знайдених у соцмережах, де окупант у формі ВДВ і в погонах лейтенанта позує разом з дружиною, якийсь час він служив у Камишині у складі 56-ї ОДШБр (нагадаю, що ця дивізія на початку липня повністю втратила командний склад у результаті удару ЗСУ по ПУ з'єднання в Чорнобаївці). Поховали росіянина в селі Бобрівка Сузунського району, де живуть його батьки, а також донька та ексдружина, якій ой як не пощастило з шансом отримати компенсацію", - зазначив Комахідзе.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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