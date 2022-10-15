У Росії знайшли мертвим воєнкома Романа Малика: поліція розглядає версії вбивства або суїциду

За офіційною версією, у воєнкома Романа Малика зупинилося серце / Адміністрація партизанського міського округу РФ

У місті Партизанське Приморського краю Росії увечері, 14 жовтня, виявили мертвим місцевого військового комісара Романа Малика. У соціальних мережах пишуть, що на його тілі нібито знайдені "ознаки самогубства", але рідні та близькі воєнкома у версію суїциду не вірять. Обговорюється версія і вбивства.

Зокрема, в Адміністрації Партизанського повідомили, що Малик "трагічно пішов з життя" через зупинку серця. Про причини, які могли спричинити за собою зупинку серця, інформації немає. Зазначається, що Малик брав участь у російсько-чеченських війнах, після чого обіймав різні посади у військовому комісаріаті. У тому числі і керівні.

За даними Telegram-каналу Amur Mash, який посилається на свої джерела в правоохоронних органах, поліція вивчає версії вбивства і самогубства Малика.

Також в Amur Mash вказали, що родичі померлого не вірять його суїцид. Кажуть, що він був урівноважений і впевнений в собі.

Згідно з відомостями видання Час змін, тіло воєнкома знайшли пізно ввечері, 14 жовтня, в місті партизанську в районі вулиці Селедцова, біля паркану.

Видання Байкал 24 стверджує, що "на тілі воєнкома є ознаки самогубства, проте знайомі з ним місцеві жителі сумніваються в його суїцидальних схильностях".

Мобілізація в Росії

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив мобілізацію на території РФ. Спочатку він говорив, що призивати на війну проти України будуть військових запасу і тих, які служили в російській армії. Однак на ділі мобілізують практично всіх підряд.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що офіційно росіяни мають намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Але, згідно з відомостями опозиційних ЗМІ, на війну збираються призвати близько 1 200 000 чоловік.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що РФ навряд чи вдасться створити ефективні війська завдяки мобілізації.

До лав армії окупантів забирають осіб з серйозними захворюваннями і тих, у кого є право на відстрочку. Реальна ситуація не відповідає тому, про що заявляли в Кремлі.

Дивіться відео ТСН - у Росії заявили, що на війну з Україною мобілізували вже 220 тисяч чоловіків

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