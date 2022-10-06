Плани Путіна приречені на провал, мобілізація йому не допоможе - ГУР

Боєздатність військ Путіна викликає сумніви - розвідка / ua.depositphotos.com, УНІАН

Оголошена в державі-агресорі Росія мобілізація не посприяє серйозним змінам ситуації на фронті. У противника проблеми з мобілізаційною системою і забезпеченням своїх військових. Боєздатність таких військ викликає сумніви. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що план Путіна з мобілізації не призведе до суттєвих змін обстановки на полі бою.

Україна звільнить всі захоплені території, а злочинці будуть покарані.

"Щоб не придумав Путін з мобілізацією - це ані глобально, ані стратегічно ні на що не вплине. Крім кількості вбитих росіян і зруйнованих життів, на жаль, і в Україні, але і в Росії, а це привід росіянам задуматися. Проте українська територія буде звільнена, кордони будуть відновлені, а злочинці будуть покарані", - сказав Юсов.

За словами представника ГУР, логістика і система мобілізації в Росії поки не налагоджена. Призваних на війну з Україною наразі не можуть забезпечити всім необхідним. Обстановка може змінитися, проте на даний момент є багато сумнівів у боєздатності так званої "другої армії світу".

"Це не означає, що вони не зможуть це виправити, але зараз це точно не "друга армія світу". Так, у Росії ще велика кількість радянської техніки і законсервованої техніки, але питання, чи готова вона і в якому стані, хто на ній буде їхати, тут виникає багато питань і сумнівів у боєздатності "другої армії світу", - підкреслив Андрій Юсов.

Мобілізація в Росії

Глава країни-агресора Володимир Путін 21 вересня оголосив мобілізацію на території Росії. Спочатку він заявляв, що призивати на війну будуть військових запасу і тих, хто служив в російській армії. Однак насправді під мобілізацію потрапили майже всі підряд.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що росіяни хочуть мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх нібито відправлять в Україну для "охорони" захоплених територій. Але, за даними опозиційних ЗМІ, призвати мають намір близько 1 200 000 чоловік.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що Росія навряд чи зможе створити ефективні війська завдяки мобілізації.

У війська окупантів забирають осіб з серйозними захворюваннями і тих, хто має право на відстрочку. Реальна ситуація не відповідає тому, що говорили в Кремлі.

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