У Росії грандіозний скандал: Пригожин влаштував публічну істерику і накинувся на російську армію

13 січня Міноборони Росії раптово заявило про нібито повну окупацію українського міста Соледар, що привело Пригожина в істерику.

Пригожин / УНІАН, скріншот соцмережі

Ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував скандал з російською армією.

За словами Пригожина, у його угруповання бойовиків "постійно намагаються вкрасти перемогу".

"Значної шкоди ПВК "Вагнер" може завдати наша внутрішньовидова боротьба, корупція, бюрократія і чиновники, які хочуть залишитися на своїх місцях. Це більш серйозна загроза існуванню ПВК "Вагнер". Наприклад, останнім часом в засобах масової інформації ведеться активна робота по тому, щоб заборонити словосполучення "ПВК Вагнер", не вимовляти його вголос і всіляко уникати, як чорт ладану. У "ПВК Вагнер" постійно намагаються вкрасти перемогу і розповідають про присутність незрозуміло кого, щоб принизити їх заслуги", - заявив Пригожин, натякаючи на повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару.

Пригожин / скріншот

В Україні відреагував на розкол армії РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на скандал між Пригожиним і Міноборони РФ.

"Хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто більше засіє своїми трупами", - написав Подоляк.

Чому трапився скандал

13 січня Міноборони Росії раптово заявило про нібито повну окупацію українського міста Соледар. Окупанти заявили, що "захоплення" Соледара проводилося армією РФ і розхвалили ракетні війська і артилерію, які нібито теж важко працювали для окупації міста. Про "ПВК Вагнер" і Пригожина в заяві Міноборони не згадали.

В Україні категорично спростовують інформацію про окупацію Соледара. Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що в Соледарі йдуть важкі бої і інформація росіян про окупацію - не відповідає дійсності.

Бої за Соледар

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.

13 січня в Міністерстві оборони України повідомили, що за Соледар йдуть важкі бої. Ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.

У свіжому звіті Інституту вивчення війни гйдеться, що війська РФ витіснили українські сили із західної околиці міста. Українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі. Однак захоплення міста не матиме важливе оперативне значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута, вважають аналітики.

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