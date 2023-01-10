Ставка на "Вагнера" - знак відчаю: у США заявили, що бойовики Пригожина не змінять результат війни

Кремль, схоже, перебуває в розпачі і все частіше використовує радикальні сили для перекидання їх на війну проти України, відзначили в Держдепі США.

Бойовики ПВК Вагнера не зможуть змінити хід війни на користь Росії - Держдеп США / СБУ, скріншот

Посилення ролі бойовиків приватної військової компанії Вагнера і перетворення її ватажка Пригожина на окремий центр впливу вказує на те, що агресор Кремль, ймовірно, перебуває в стані відчаю через невдачі на війні проти України. Росія все частіше використовує радикальні сили на полі бою. Однак така тактика не змінить результату війни. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Під час брифінгу Держдепу він сказав про те, що посилення ролі ПВК Вагнера і її ватажка Пригожина "свідчить про те, що росіяни все частіше звертаються до все більш радикальних засобів для перекидання сил в Україну".

За словами представника відомства, такі дії, скоріше, вказують на відчай в Кремлі. Використання найманців на війні Росії проти України не змінить її результату.

"Багато з цих бійців - не висококваліфіковані піхотинці, а ув'язнені, у багатьох випадках звинувачені і засуджені за тяжкі, насильницькі злочини. Вони воюють в Україні, бо їм пообіцяли помилування. Це саме по собі огидно. Ми вказали на те, що це пахне відчаєм. І це не змінить результат війни", - підкреслив Нед Прайс.

Бої за Соледар

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сиркий 9 січня заявив, що окупант Росія кинула на захоплення Соледара найбільш підготовлених бойовиків ПВК Вагнера і намагалася штурмувати місто з усіх боків.

Українські військові мужньо відбили атаку і відкинули російських загарбників.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері того ж дня сказала, що російські окупанти зробили ще одну спробу штурму Соледара.

Росіяни застосували велику кількість груп штурмовиків з найсильніших резервів бойовиків ПВК Вагнера.

В Генштабі ЗСУ у зведенні на ранок, 10 січня, повідомили, що українські воїни відбили атаки окупантів РФ у Соледарі та Бахмуті. Противник продовжує наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Дивіться відео ТСН - карта боїв на 10 січня: у Соледарі та Бахмуті тривають важкі військові дії

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