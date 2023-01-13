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"Час підрізати Пригожину крила": ЗМІ розкрили таємний план Путіна щодо ПВК "Вагнера"

13 січня 2023, 09:50
У разі перемир'я, мирної угоди або поразки та виходу з окупованих територій основна частина ПВК Пригожина має бути знищена.

Вагнеровцы
"Вагнерівці" зазнали на Донбасі величезних втрат / Фото TG-канал Кепка Пригожина

"Вагнерівці" зазнали величезних втрат у боях на Донбасі. Якщо так буде продовжуватися і далі, то з часом ПВК "Вагнера" перестане існувати, що влаштовує Володимира Путіна, оскільки російський диктатор хотів серйозно послабити групу "Вагнера", засновником якої є Євген Пригожин.

Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Зазначається, що 12 січня Путін під час наради з представниками керівництва військового блоку в режимі відеозв'язку висловив претензії з приводу невизначеності зі взяттям Соледара.

"Військові доповіли, що для встановлення повного контролю над Соледаром може знадобитися від декількох днів до декількох тижнів (...) і акцентували увагу президента на незрівнянно високі витрати ресурсів з боку ПВК для досягнення сумнівних результатів", - йдеться у повідомленні.

Потім у Путіна була нарада з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. На його думку, ПВК Пригожина на фронті за останній місяць втратила третину найманців.

"Таким темпом через місяць-півтора ПВК Пригожина на фронті просто перестане існувати. Путін залишився задоволений доповіддю секретаря Радбезу. Рішення Путіна-Патрушева, ухвалене на закритій нараді на початку грудня минулого року, повністю не знищувати групу ПВК Пригожина на фронті, а лише істотно її послабити, успішно виконано", - пише Telegram-канал.

Зазначається також, що Пригожин, на думку Путіна і більшості з оточення президента, "забагато на себе взяв і йому було час підрізати крила".

"Найближчим часом Пригожину буде запропоновано приділяти більше часу проектам в Америці, Азії та Латинській Америці. На фронті ПВК залишаться, але ініціатива і повний контроль будуть у Збройних сил РФ. Пригожину дозволять продовжити вербувати ув'язнених, але лише в тій кількості, яка дозволить існувати ПВК на фронті в "розумних" межах. У разі перемир'я, мирної угоди або поразки і виходу з окупованих територій основна частина ПВК повинна бути знищена", - резюмували на каналі.

Бої за Соледар

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.

13 січня в Міністерстві оборони України повідомили, що за Соледар йдуть важкі бої. Ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.

У свіжому звіті Інституту вивчення війни йшлося, що війська РФ витіснили українські сили із західної околиці міста. Українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута, вважають аналітики.

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