В РФ заявили про обстріл їхнього прикордонного села – в Україні потролили країну-агресорку

В РФ заявили про обстріл їхнього прикордонного села/ Telegram Роман Старовойт

В Росії очільник Курської області Роман Старовойт заявив, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

Він зазначив, що це сталося близько 05:00 ранку і в результаті цього були пошкоджені три приватні будинки, припаркований біля одного з них приватний автомобіль і будівля школи. Постраждалих немає. Відповідне повідомлення він розмістив у Telegram.

Також російський губернатор зазначив, нібито цей обстріл був "придушений вогнем у відповідь" від прикордонників РФ, а на місці події уже працюють фахівці, які розбираються у деталях.

Після цього радник мера Маріуполя Петро Андрющенко висміяв ці заяви, натякнувши, що обстріл могли здійснити "націоналістичні батальйони росії". Так Андрющенко спародіював російські фейки, які в РФ часто поширюють проти України.

"Губернатор Курської області на росії повідомив, що націоналістичні батальйони росії обстріляли в с. Алєксєєвка школу, три приватних будинка та підірвали автомобіль. Хоча можливо, це ЗСУ нанесли удар по школі і будинкам де російська армія організувала біологічну лабораторію. Версії уточнюються", – написав радник мера Маріуполя у Telegram.

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Нагадаємо, у ніч і під ранок вівторка, 17 травня, війська РФ атакували кілька регіонів України. Під удар ворога потрапили Київ та область, а також Харківщина і Львівщина. Жителі регіонів заявили про звуки ракет і вибухів.

Також повідомлялося, що вранці 17 травня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. В результаті є загиблі та багато поранених.

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