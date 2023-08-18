У РФ спалахнула потужна пожежа: горить термінал в порту Новоросійська

У п'ятницю, 18 серпня, масштабна пожежа спалахнула у Новоросійську в Краснодарському краї РФ. Загоряння сталося на території порту.
Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, пожежа сталася у вантажному терміналі порту. Відомо, що загорілися дерев'яні палети. Пожежа охопила не менше 1300 квадратних метрів.
У Мережі з'явилося фото масштабної пожежі в порту. На кадрах видно, що порт огорнув чорний дим. За повідомленнями Telegram-каналів, дим видно з різних куточків Новоросійська.
На місці працюють кілька десятків пожежників.
Атаки дронів на Москву
Вночі 18 серпня столицю країни-агресора знову атакував безпілотник. Вибух прогримів в районі бізнес-центру Москва-Сіті, пошкоджено будівлю Експоцентру.
За кілька секунд до вибуху очевидці бачили дрон. На місці вибуху було видно невеликий стовп диму.
БПЛА впав на дах Експоцентру в районі Москви-Сіті, пробивши дах.
У Міноборони країни-агресора традиційно звинуватили Україну в атаці дрона на Москву.
9 серпня столицю країни-агресора РФ атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони.
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