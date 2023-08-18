У РФ спалахнула потужна пожежа: горить термінал в порту Новоросійська

Порт огорнув чорний дим. Його видно з різних куточків міста. Відомо, що загорілися дерев'яні палети.

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У порту Новоросійська спалахнула потужна пожежа / скріншот

У п'ятницю, 18 серпня, масштабна пожежа спалахнула у Новоросійську в Краснодарському краї РФ. Загоряння сталося на території порту.

Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, пожежа сталася у вантажному терміналі порту. Відомо, що загорілися дерев'яні палети. Пожежа охопила не менше 1300 квадратних метрів.

У Мережі з'явилося фото масштабної пожежі в порту. На кадрах видно, що порт огорнув чорний дим. За повідомленнями Telegram-каналів, дим видно з різних куточків Новоросійська.

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На місці працюють кілька десятків пожежників.

Атаки дронів на Москву

Вночі 18 серпня столицю країни-агресора знову атакував безпілотник. Вибух прогримів в районі бізнес-центру Москва-Сіті, пошкоджено будівлю Експоцентру.

За кілька секунд до вибуху очевидці бачили дрон. На місці вибуху було видно невеликий стовп диму.

БПЛА впав на дах Експоцентру в районі Москви-Сіті, пробивши дах.

У Міноборони країни-агресора традиційно звинуватили Україну в атаці дрона на Москву.

9 серпня столицю країни-агресора РФ атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони.

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