У РФ 'УРАЛ' і автобус з окупантами врізалися лоб у лоб: є загиблі і десятки поранених

У Воронезькій області автобус з пораненими російськими солдатами зіткнувся з вантажівкою, у якій також були військові РФ.

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У Росії ДТП скоротило кількість солдатів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У РФ автобус із пораненими окупантами зіткнувся з "УРАЛом"

Загинуло п’ятеро росіян, 46 отримали поранення

У Воронезькій області Росії лоб у лоб зіткнулися автобус, який перевозив поранених на війні в Україні окупантів, і "УРАЛ" з військовими. У результаті аварії загинуло п'ятеро росіян, а ще 46 отримали поранення. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

За даними ASTRA, яке посилається на джерела в екстрених службах та очевидців, інциент стався ввечері 13 грудня, близько 23:00, на трасі "Воронеж - Луганськ". "УРАЛ", завантажений військовими РФ, виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення з автобусом, що перевозив російських солдатів, які отримали поранення в Україні.

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Внаслідок аварії загинули обидва водії, один поранений окупант із автобуса та двоє військових із "УРАЛА". Ще 46 російських військових поранено.

Російські офіційні джерела інцидент не коментували.

Дивіться відео з місця ДТП:

Ліквідація росіян - останні новини

Нагадаємо, у Підмосков’ї ліквідували заступника генерального конструктора КБ "Марс" Михайла Шатського, який займався модернізацією крилатих ракет та розробкою БпЛА. За даними журналіста Олександра Невзорова, операцію здійснило ГУР Міноборони України.

Також у тимчасово окупованому Севастополі 13 грудня було ліквідовано керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його автомобіль підірвали в результаті спецоперації СБУ.

Як повідомляв Главред, у центрі окупованого Донецька 9 грудня підірвали позашляховик, постраждали двоє людей. Внаслідок вибуху ліквідовано начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова, відомого терактом проти полонених бійців ЗСУ.

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Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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