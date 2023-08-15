Не зміг посадити літак: у РФ розбився командир навчальної авіабази окупантів

Російський полковник зі ще одним членом екіпажу йшли на посадку, але не змогли "вписатися" у полосу і зрештою врізалися у вежу радіозв’язку.

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У РФ в літаку розбився полковник, командир навчальної авіабази/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Telegram

У країні-агресорці Росії у понеділок, 14 серпня, під час планового навчально-тренувального польоту розбився літак Л-39. За день після цього стали відомі подробиці аварії повітряного судна. Як виявилося, у літаку перебували полковник Вадим Гуров і старший льотний інструктор Михайло Ліпаткін.

Гуров, який був командиром навчальної авіаційної бази Майкопа (республіка Адигея), загинув на місці події. Інший член екіпажу – старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінска Михайло Ліпаткін – перебуває у госпіталі з травмами. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що російський літак зазнав аварії під час тренувального польоту неподалік від аеродрому в Краснодарському краї. Повітряне судно заходило на посадку, але екіпаж не зміг "вписатися" у посадкову смугу і зрештою врізався у вежу радіозв’язку.

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Загибель Гурова підтвердив голова Адигеї Мурат Кумпілов у Telegram. Він зазначає, що Гуров упродовж багатьох років очолював військову частину Майкопського гарнізону, воював у Сирії, а також брав участь у повномасштабному вторгненні країни-агресорки Росії до України.

Раніше повідомлялося, що 12 серпня ворожий літак Су-30 розбився в РФ, екіпаж загинув. Повітряне судно впало у Калінінградській області. У РФ кажуть, нібито літак розбився під час навчально-тренувального польоту в безлюдній місцевості.

Також раніше повідомлялося, що у Росії плюхнувся в море штурмовик Су-25. Росіяни стояли і знімали на відео, як падає російський штурмовик. Пілот штурмовика Су-25 загинув. Пізніше встановили особу пілота Су-25, який розбився в Азовському морі. Як повідомив OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе, загиблим виявився 27-річний Тимур Хісматуллін із Татарстану. Окупант за понад тиждень до загибелі відсвяткував день народження.

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