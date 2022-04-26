У РФ відповіли на пропозицію України провести переговори в Маріуполі/ Reuters

У російському Міністерстві закордонних справ відповіли на пропозицію Києва провести українсько-російські переговори в Маріуполі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров відхилив таку пропозицію, при цьому назвавши її "театральним жестом".

Так відповів Лавров, коли його про це запитали іноземні журналісти, пише видання The Guardian.

При цьому російський міністр закордонних справ зазначив, що нібито українці таким чином хотіли "поставити якусь слізну сцену".

Також Лавров повторив твердження Кремля, що там чекають відповіді президента України Володимира Зеленського на свої пропозиції, які нібито передали ще 10 днів тому.

"Якщо йдеться про серйозну налаштованість на роботу в межах переговорів, то краще б вони відповіли на наші пропозиції, які вже понад 10 днів перебувають на їхньому боці, і про які, як з'ясувалося, Зеленський навіть не чув", – сказав глава російського МЗС.

Нагадаємо, раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина" повідомив у відеозверненні, що радник керівника ОП Михайло Подоляк і нардеп Давид Арахамія готові провести переговори з Росією в Маріуполі.

Після цього такі наміри підтвердили і в Офісі президента. Подоляк заявив, що готовий провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі для того, щоб вивести заблокованих українських військових і цивільних осіб. Готовність відправитися на такі переговори підтвердив і Давид Арахамія.

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