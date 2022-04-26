"Фейкова країна і фейкові перемоги": Подоляк викрив брехню РФ про "взяття" Маріуполя

Подоляк викрив брехню РФ про "взяття" Маріуполя/ ОПУ

У Росії через два місяці після широкомасштабного вторгнення в Україну вже активно говорять, що нібито "захопили" Маріуполь на Донеччині, але лише без Азовсталі. Проте територія цього металургійного комбінату займає п'яту частину території міста.

На поширювану Росією брехню про нібито "захоплення" Маріуполя звернув увагу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, про що він написав у Twitter.

"Після 2 місяців боїв у РФ кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: "окрім Азовсталі". Тільки ось у чому справа, хлопці: Азовсталь – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі", – написав Подоляк.

Заяви росіян про "захоплення" Маріуполя

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів російському диктатору Володимиру Путіну про нібито повне "захоплення" Маріуполя. Після цього Путін у розмові з міністром назвав недоцільним проводити штурм заводу Азовсталь і сказав скасувати його, проте наказав заблокувати промислову зону.

Після таких заяв російської сторони у полку "Азов", бійці якого утримують частину Маріуполя, заявили, що продовжують знищувати в місті російську військову техніку і живу силу противника.

Пізніше військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь. Російські окупанти аж ніяк не можуть остаточно і конкретно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов", каже військовий експерт Олег Жданов.

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