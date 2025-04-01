В РФ оголосили наймасовіший за 14 років призов строковиків: що задумав Путін

Російські строковики, ймовірно, опиняться на фронті.

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Призов строковиків в Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Коротко:

Путін оголосив призов строковиків до армії

Для Кремля це спосіб компенсувати великі втрати на передовій

Росія насправді хоче продовження війни

Російський диктатор Володимир Путін оголосив наймасовіший за останні 14 років призов строковиків до армії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Там зазначили, що призов став для Кремля одним зі способів компенсувати великі втрати на передовій.

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"Цей набір строковиків також може бути свідченням, що Росія, попри офіційні заяви про мир, насправді хоче продовження війни", - йдеться у повідомленні.

В ЦПД додають, що навесні 2025-го російське Міноборони запланувало поповнити військо на 160 тисяч людей. Це більше, ніж у попередні три роки повномасштабної війни.

За даними відомства, 2022-го навесні на службу було направлено 134,5 тис. осіб, восени - 120 тис., 2023-го навесні до військ призвали 147 тис. і восени - 130 тис. Торік армію РФ поповнили 150 тис. осіб навесні та 133 тис. – восени.

"Хоча влада РФ запевняє, що строковиків не відправляють у зону бойових дій, потрапивши на службу вони добровільно-примусово підписують контракти й опиняються на фронті", - наголосили в ЦПД.

Мобілізація в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що єдиним ресурсом, який у Росії залишається практично невичерпним, є людський. Хоча мобілізація триває повільно, Путін готовий без жалю кидати людей у нові штурми українських позицій.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що Росія дійсно може готуватися до наступу на Сумську, Запорізьку та Харківську області. Ворог здійснює приховану мобілізацію та підготовку сил.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що російська влада вже готує своє населення до можливого проведення нової хвилі мобілізації.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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