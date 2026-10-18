Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США хочуть повернути російський газ до Європи: NYT розкрила задум команди Трампа

Дар'я Пшеничник
18 жовтня 2026, 11:01
google news Підпишіться
на нас в Google
Європейські чиновники визнають, що це знизило б ціни, але попереджають про нову залежність від Москви.

США хочуть повернути російський газ до Європи: NYT розкрила задум команди Трампа
У Трампа запропонували ЄС повернутися до російського газу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

відео дня
  • США пропонують Європі знову купувати російський газ
  • Ідею обговорювали із Зеленським у Києві минулого місяця
  • У ЄС вважають план загрозою енергетичній безпеці

Адміністрація Дональда Трампа пропонує Європі відновити масштабні закупівлі російського газу. Вашингтон розглядає цей крок як складову мирного врегулювання війни в Україні, повідомляє The New York Times.

За даними джерел, обізнаних із перебігом переговорів, посланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорювали цей сценарій з українськими та європейськими посадовцями. Зокрема, тему порушували під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.

Ключову роль у американському задумі відведено інфраструктурі, яка простоює після повномасштабного вторгнення РФ.

"На думку американської сторони, щоб спонукати Росію припинити війну в Україні, Києву варто розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими російський природний газ колись надходив до Європи", - пише NYT.

Європа проти, Вашингтон рахує вигоду

У Європі ініціативу зустріли вкрай негативно: вона перекреслює багаторічну роботу ЄС зі скорочення енергетичної залежності від Москви. З 1 листопада 2027 року імпорт російського газу до Євросоюзу має стати незаконним.

Аргументи Білого дому мають суто економічний характер - і розраховані як на Київ, так і на настрої європейців.

"У Вашингтоні вважають, що це принесло б дохід Україні, а європейські виборці, у свою чергу, неминуче захочуть отримувати дешевшу енергію", - йдеться у статті.

Європейські посадовці не заперечують, що повернення російського газу здешевило б енергоносії. Втім, вони наголошують на серйозних безпекових ризиках: Москва знову отримала б важіль тиску і могла б у будь-який момент перекрити постачання.

Ризики має й сама Америка. Така угода може знизити попит на американський скраплений природний газ (СПГ) у Європі. Для урядів ЄС вона загрожує посиленням популістів, які вже закликають згорнути допомогу Україні та відновити зв'язки з Росією.

Газ як частина великої угоди з Кремлем

За інформацією джерел, Кушнер і Віткофф працюють над довгостроковим планом, у якому експорт газу виступає одним з економічних стимулів для Москви. Ширше врегулювання може охоплювати переговори про майбутні відносини Росії з НАТО, гарантії безпеки для України та домовленість щодо контролю над територіями.

Частина європейських та українських чиновників підозрює, що США можуть спробувати отримати частку в російському газовому експорті. У такому разі частина прибутку дісталася б американським компаніям або уряду США.

Газова тема в переговорах виникає не вперше. Раніше джерела повідомляли, що Кушнер і спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв обговорювали залучення американського інвестора до відновлення "Північних потоків", якими газ ішов до Німеччини до вторгнення. У німецькому Міністерстві економіки та енергетики тоді відповіли, що газопроводи та російський газ перебувають під санкціями, а Берлін уже знайшов альтернативних постачальників.

На початку жовтня NYT також писала, що переговори з Росією розширилися до багатомільярдної угоди щодо нафтових родовищ, НПЗ та АЗС "Лукойлу" по всьому світу. За даними видання, Путін сам порушив це питання під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня.

Трамп ставить усе на капітуляцію: думка експерта

Експерт Вадим Денисенко вважає, що американський президент пішов ва-банк і робить ставку на будь-яку угоду, а Києву доводиться обирати між прямою конфронтацією та імітацією домовленостей - і обидва шляхи є поганими.

"До 3 листопада. Трамп ставить усе на капітуляцію. На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на припинення передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк. Трампу потрібен бліцкриг в Україні, і він вважає, що російські обстріли балістичною зброєю без розвідданих змусять Україну піти на угоду. Трампу не потрібен мир, йому потрібна якась угода, на яку погодиться Україна, щоб він міг сказати, що чогось домігся", - написав Денисенко у Facebook.

За його словами, перед Україною стоїть надзвичайно складна дилема: що робити далі.

"У підсумку ми маємо ситуацію, коли Трамп хоче імітацію угоди, Путін вважає, що в нього розв’язані руки, європейці готові підіграти Трампу в якомусь форматі (формат поки що незрозумілий), ми ескалуємо ситуацію на словах, схоже, не маючи стратегії", - додав експерт.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

Дизельна угода Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про цю домовленість президент США Дональд Трамп оголосив 9 жовтня одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизель для американців і всього світу рекордними темпами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну.

"Це грає на руку Росії, сприяє тому, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат та збитків світу", - сказав Зеленський, коментуючи розмову президентів США та Росії.

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, який безпосередньо обізнаний із ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах із Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи наносити удари по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Пізніше Трамп публічно прокоментував закиди Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним необхідна для американської економіки.

Вас може зацікавити:

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
газ Европа Америка
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ накопичила дрони та готує нову хвилю ударів: які області в зоні ризику

РФ накопичила дрони та готує нову хвилю ударів: які області в зоні ризику

13:14Україна
Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться

12:32Синоптик
США хочуть повернути російський газ до Європи: NYT розкрила задум команди Трампа

США хочуть повернути російський газ до Європи: NYT розкрила задум команди Трампа

11:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо кладуть лавровий лист на батарею: корисний трюк для кожної осел

Навіщо кладуть лавровий лист на батарею: корисний трюк для кожної осел

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці цуценя зі шкарпетками за 46 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці цуценя зі шкарпетками за 46 с

Замінить усю побутову хімію в домі: як використовувати каштани

Замінить усю побутову хімію в домі: як використовувати каштани

Унітаз знову стане білим: доступний лайфхак для домашнього прибирання

Унітаз знову стане білим: доступний лайфхак для домашнього прибирання

Коли обрізати дерева восени чи навесні: найкраща температура для робіт

Коли обрізати дерева восени чи навесні: найкраща температура для робіт

Останні новини

13:14

РФ накопичила дрони та готує нову хвилю ударів: які області в зоні ризику

13:09

Які плодові дерева варто садити восени: експерти назвали 5 найкращих варіантів

13:08

Життя 4 знаків зодіаку кардинально зміниться протягом наступних двох місяців

13:04

Китайський гороскоп на завтра, 19 жовтня: Драконам — стрес, Зміям — вдячність

12:56

Гроші заблоковано: клієнти "Приватбанку" залишилися без доступу до соціальної виплати

"Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути": Прокіп - про сценарії майбутньої зими«Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути»: Прокіп - про сценарії майбутньої зими
12:43

Гороскоп Таро на завтра, 19 жовтня: Левам — немає вибору, Скорпіону — розбіжності

12:32

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться

12:22

Фінансовий гороскоп на тиждень 19–25 жовтня: Тельцям — прибуток, Рибам — ріст

12:12

Куди зникла Катя Chilly: "Голос країни", кар’єра та скандалВідео

Реклама
11:59

Батарея гаряча зверху, а знизу холодна: проблема може бути зовсім не в повітрі

11:57

Магнітна буря 19 жовтня: чи погіршиться самопочуття метеозалежних українців

11:45

Засохла квітка чи впало дзеркало: 6 прикмет, які віщують біду

11:38

Навіть старий наліт зникне за лічені хвилини: що потрібно залити в унітазВідео

11:26

Як позбутися цвілі та вологи на вікнах: 7 найкращих кімнатних рослин

11:09

Брата Макса Чмерковського відсторонили від "Танців із зірками": що він зробив

11:08

Любовний гороскоп на тиждень 19–25 жовтня: Овнам — час, а Скорпіонам — довіра

11:01

США хочуть повернути російський газ до Європи: NYT розкрила задум команди Трампа

10:57

РФ атакувала промислове підприємство на Волині: людей закликають евакуюватися

10:43

Як правильно зберігати сушені гриби: яка тара захистить від плісняви та молі

10:18

Як замаскувати сивину без фарбування: допоможе простий домашній засіб

Реклама
10:03

"Не впевнений, що Зеленський розуміє": Рубіо різко відповів на звинувачення про Starlink

09:30

Кремль хоче зірвати постачання допомоги Україні: в ISW назвали нову загрозу

09:19

Прихильниця Путіна Шукшина опинилася в лікарні у важкому стані

08:42

РФ двічі атакувала Запоріжжя: загинула жінка, серед поранених дитинаФото

08:41

"Це дуже хороше рішення": Трамп і Рубіо прокоментували скасування санкцій проти РФ

08:10

Тишкевич розкрив план Трампа: чому Україні загрожує ще півроку війниПогляд

07:44

Під ударом Москва і Петербург: дрони уразили великий нафтовий термінал, виникла пожежаВідео

05:50

Всесвіт підготував сюрприз: які знаки зодіаку вже на порозі важливих змін

05:05

Замінить усю побутову хімію в домі: як використовувати каштани

04:22

Як прати шкарпетки, щоб вони не губилися: хитре правило збереже всі пари

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці цуценя зі шкарпетками за 46 с

03:45

Гороскоп для Тельців на листопад 2026: коли очікувати грошей, а коли — важливих угодВідео

03:03

Навіщо кладуть лавровий лист на батарею: корисний трюк для кожної осел

01:10

Вчені на порозі сенсації: розкрито метод виявлення позаземних цивілізацій

17 жовтня, субота
23:33

РФ ударила по Україні сотнями дронів і ракет: у ПС розкрили, скільки збили

22:32

Рух дронів та ракет РФ в одному додатку: українцям розкрили деталі

22:13

Обмеження Starshield вдарило по ЗСУ: "Флеш" розповів про переговори з США

22:10

Навіщо кладуть звичайну газету під килимок: захистить від великого ремонту

21:39

Готові вибачити все: які 4 місяці народження приречені на біль у коханні

21:33

"Ми назвали її Веронікою": Ірина Федишин заговорила про втрату дитини

Реклама
21:32

Унітаз знову стане білим: доступний лайфхак для домашнього прибиранняВідео

21:18

Що не можна робити на кладовищі: 7 народних прикмет і давніх заборон

20:48

Світло в Україні вимикатимуть з ранку до ночі: нові графіки на 18 жовтня

20:38

Навіщо лавровий лист додають до прання: простий трюк замість хімії

20:29

РФ готується бити по Україні новими дронами: експерт пояснив, у чому небезпека

20:21

Які дерева категорично заборонено садити біля будинку: прикмети чи наука

20:06

Навіщо регулярно обприскувати матрац оцтом: секрет досвідчених господиньВідео

19:56

Рясний урожай грибів у лісі: чи справді зима буде дуже холодною

19:28

Вікна будуть сухими навіть узимку: простий трюк допоможе забути про конденсат та потікиВідео

19:21

В РФ цинічно відзвітували про удари по Україні – що заявили

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти