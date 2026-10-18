США хочуть повернути російський газ до Європи: NYT розкрила задум команди Трампа

Європейські чиновники визнають, що це знизило б ціни, але попереджають про нову залежність від Москви.

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У Трампа запропонували ЄС повернутися до російського газу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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США пропонують Європі знову купувати російський газ

Ідею обговорювали із Зеленським у Києві минулого місяця

У ЄС вважають план загрозою енергетичній безпеці

Адміністрація Дональда Трампа пропонує Європі відновити масштабні закупівлі російського газу. Вашингтон розглядає цей крок як складову мирного врегулювання війни в Україні, повідомляє The New York Times.

За даними джерел, обізнаних із перебігом переговорів, посланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорювали цей сценарій з українськими та європейськими посадовцями. Зокрема, тему порушували під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.

Ключову роль у американському задумі відведено інфраструктурі, яка простоює після повномасштабного вторгнення РФ.

"На думку американської сторони, щоб спонукати Росію припинити війну в Україні, Києву варто розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими російський природний газ колись надходив до Європи", - пише NYT.

Європа проти, Вашингтон рахує вигоду

У Європі ініціативу зустріли вкрай негативно: вона перекреслює багаторічну роботу ЄС зі скорочення енергетичної залежності від Москви. З 1 листопада 2027 року імпорт російського газу до Євросоюзу має стати незаконним.

Аргументи Білого дому мають суто економічний характер - і розраховані як на Київ, так і на настрої європейців.

"У Вашингтоні вважають, що це принесло б дохід Україні, а європейські виборці, у свою чергу, неминуче захочуть отримувати дешевшу енергію", - йдеться у статті.

Європейські посадовці не заперечують, що повернення російського газу здешевило б енергоносії. Втім, вони наголошують на серйозних безпекових ризиках: Москва знову отримала б важіль тиску і могла б у будь-який момент перекрити постачання.

Ризики має й сама Америка. Така угода може знизити попит на американський скраплений природний газ (СПГ) у Європі. Для урядів ЄС вона загрожує посиленням популістів, які вже закликають згорнути допомогу Україні та відновити зв'язки з Росією.

Газ як частина великої угоди з Кремлем

За інформацією джерел, Кушнер і Віткофф працюють над довгостроковим планом, у якому експорт газу виступає одним з економічних стимулів для Москви. Ширше врегулювання може охоплювати переговори про майбутні відносини Росії з НАТО, гарантії безпеки для України та домовленість щодо контролю над територіями.

Частина європейських та українських чиновників підозрює, що США можуть спробувати отримати частку в російському газовому експорті. У такому разі частина прибутку дісталася б американським компаніям або уряду США.

Газова тема в переговорах виникає не вперше. Раніше джерела повідомляли, що Кушнер і спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв обговорювали залучення американського інвестора до відновлення "Північних потоків", якими газ ішов до Німеччини до вторгнення. У німецькому Міністерстві економіки та енергетики тоді відповіли, що газопроводи та російський газ перебувають під санкціями, а Берлін уже знайшов альтернативних постачальників.

На початку жовтня NYT також писала, що переговори з Росією розширилися до багатомільярдної угоди щодо нафтових родовищ, НПЗ та АЗС "Лукойлу" по всьому світу. За даними видання, Путін сам порушив це питання під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня.

Трамп ставить усе на капітуляцію: думка експерта

Експерт Вадим Денисенко вважає, що американський президент пішов ва-банк і робить ставку на будь-яку угоду, а Києву доводиться обирати між прямою конфронтацією та імітацією домовленостей - і обидва шляхи є поганими.

"До 3 листопада. Трамп ставить усе на капітуляцію. На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на припинення передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк. Трампу потрібен бліцкриг в Україні, і він вважає, що російські обстріли балістичною зброєю без розвідданих змусять Україну піти на угоду. Трампу не потрібен мир, йому потрібна якась угода, на яку погодиться Україна, щоб він міг сказати, що чогось домігся", - написав Денисенко у Facebook.

За його словами, перед Україною стоїть надзвичайно складна дилема: що робити далі.

"У підсумку ми маємо ситуацію, коли Трамп хоче імітацію угоди, Путін вважає, що в нього розв’язані руки, європейці готові підіграти Трампу в якомусь форматі (формат поки що незрозумілий), ми ескалуємо ситуацію на словах, схоже, не маючи стратегії", - додав експерт.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

Дизельна угода Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про цю домовленість президент США Дональд Трамп оголосив 9 жовтня одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизель для американців і всього світу рекордними темпами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну.

"Це грає на руку Росії, сприяє тому, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат та збитків світу", - сказав Зеленський, коментуючи розмову президентів США та Росії.

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, який безпосередньо обізнаний із ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах із Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи наносити удари по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Пізніше Трамп публічно прокоментував закиди Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним необхідна для американської економіки.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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