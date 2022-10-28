У РФ назвали рух євреїв сектою, Радбез в паніці почав виправдовуватися

У РФ назвали сектою рух євреїв / Колаж фото Reuters , kremlin.ru

У Радбезі Росії назвали сектою один з рухів хасидизму "Хабад-Любавич". Секретар Радбезу Микола Патрушев в паніці почав вибачатися. Про це повідомляє РБК.

"Приношу свої вибачення перед читачами видання і хотів би відзначити, що дане трактування відображає особисту точку зору А.А. Павлова і ні в якому разі не є офіційною позицією Ради Безпеки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Патрушев назвав помилковими слова Павлова про хасидів у матеріалі про релігію в Україні.

Головний рабин Росії Берл Лазар відреагував на ці заяви і заявив, що хасиди і релігійний рух "Хабад" - не секта, а школа іудаїзму. Він додав, що слова Павлова ображають віруючих євреїв, в тому числі і тих, які знаходяться в Росії.

Нагадаємо, раніше глава російського МЗС Сергій Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером. Він заявив, що Адольф Гітлер нібито мав єврейську кров, а "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

В Україні та Ізраїлі обурилися таким заявам російського міністра закордонних справ.

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