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Лавров відмочив антисемітську заяву про "єврея-Гітлера": Україна відповіла, Ізраїль шокований

2 травня 2022, 13:02

В Україні назвали такі заяви "печерним антисемітизмом", яким Росія намагається пояснити свою нісенітницю про "денацифікацію".

Лавров порівняв Зеленського з Гітлером, Україна й Ізраїль жорстко відповіли/ Reuters

Очільник російського МЗС Сергій Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером. Він заявив, що Адольф Гітлер нібито мав єврейську кров, а "найзатятіші антисеміти, як правило, євреї". В Україні та Ізраїлі обурилися таким заявам російського міністра закордонних справ.

Таку заяву Лавров озвучив в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет", його слова після цього процитувало МЗС РФ.

"Він (президент Володимир Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", – сказав Лавров.

Реакція України на заяву Лаврова

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак після такого висловлювання російського міністра закордонних справ заявив, що Росія такими заявами просто намагається пояснити свою нісенітницю про "денацифікацію".

За словами Єрмака, антисемітизм Росії стає все більш очевидним, і країна-агресорка тепер навіть не ховається і відкрито демонструє це світу. Він також нагадав, як РФ раніше вдарила ракетами по території, де розташований меморіальний комплекс Бабин Яр.

"Тепер голова мзс рф сергій лавров порівнює Володимира Зеленського з гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв. Бо, на думку лаврова, "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї". Так росія намагається пояснити свою нісенітницю про "денацифікацію", фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту", – наголосив Єрмак.

Він зазначив, що такі заяви з боку Лаврова – це неповага до історичної пам’яті цілих народів, і тому такі висловлювання не повинні залишатися без відповіді.

В українському МЗС заявили, що висловлювання Лаврова лише показують, як глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.

"Його (Лаврова – ред.) огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів", – написав Кулеба.

В Ізраїлі різко відреагували на заяву Лаврова

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у написав Twitter, що такі висловлювання "обурливі і непробачні".

"Висловлювання Лаврова – це обурлива та непробачна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв у антисемітизмі", – заявив Лапід.

При цьому в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю викликали для пояснень російського посла.

"Внаслідок обурливих зауважень міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Ізраїлі для роз'яснювальної бесіди із заступником генерального директора відомства з Євро-Азії", – зазначили в ізраїльському відомстві.

Нагадаємо, раніше Лавров відкинув плани військово-політичного керівництва РФ підігнати завершення війни проти України до Дня перемоги. Він заявив, що терміни завершення війни РФ підганяти під дати не будуть.

Раніше в ОП потролили Лаврова за маячню у поясненні агресії проти України. Лавров заявив, що РФ напала на Україну нібито тому, що країни світу знемагають під гнітом західних країн, нерозривно пов'язаних з расизмом і ізоляцією

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