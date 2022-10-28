Українці менше сидітимуть без світла: у Раді розповіли про позитивні зміни

Відключення світла в Україні будуть не такими довгими / pixabay.com

В Україні можуть скоротити примусові відключення електроенергії. Це все завдяки українцям, які почали добровільно економити світло. Економія допомагає швидше ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Нині споживання електроенергії в Україні знизилось на 5-10%. У деяких споживачів немає світла по п'ять годин, енергетики хочуть значно зменшити цей період.

"Зараз робота йде над тим, щоб відключення тривали не чотири-п'ять годин, а півтори-дві. Ремонтні роботи зараз тривають, щоб в майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію", - сказав Герус.

Відключення світла в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявляв, що Україні слід готуватися до відключень електрики, водопостачання та опалення.

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"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергію, так і водопостачання або теплопостачання (можуть відключати, - ред.)", - пояснив ситуацію Тимошенко.

В Укренерго розповіли про те, що українці прислухалися до прохань економити електроенергію, але не у всіх областях.

Фахівці зафіксували підвищений рівень використання електрики в пікові періоди - з 7 до 11 ранку і з 17 до 23 вечора. Через це українцям слід чекати на обмеження на постачання електропостачання.

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