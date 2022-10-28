Зрадів воді, хлібу та цукеркам: окупант розплакався, розповідаючи про український полон

Російський окупант потрапив у полон і розплакався, не очікував, що буде добре / скріншот

Українські військові взяли у полон російського окупанта. Він розплакався через те, що до нього дуже добре ставились та гарно годували. Відео з допитом опублікувала російська опозиціонерка Любов Соболь.

Максима Сціпина мобілізували 3 жовтня та відправили на війну після двох поїздок на полігон. Окупантам видали старе озброєння, а на фронті майже не годували.

"Нам видали старе озброєння, радянське, стародавнє, старі бронежилети з Чеченської війни, старі каски. Два рази звозили на стрілянини. Наступного дня вночі посадили у "Камази", привезли на територію України, як ми вже потім зрозуміли. Сніданок привозили, але обідів, сказали, не чекайте. Кілька днів їжу взагалі не привозили", – сказав він.

Окупант розповів, як тільки він з іншими російськими мобілізованими опинились в окопі, українська армія почала гатити з мінометів. Після декількох годин обстрілу окупанти здались в полон. Розповідаючи про те, як українці до нього ставились, Сціпин розплакався.

"Години три по нас летіли міни. Підійшла армія України. Кажуть, здавайтеся. Ми вийшли. Нас не били, іноді лаялися, але зрозуміло, що всі злі на нас. Нас не били, нас годували. Ми курили. Нам дали цукерки, хліб, який там (у російській армії - Главред) жодного разу не дали. Дали воду", – додав Спіцин.

Окупант закликав громадян Росії виходити на протести проти війни в Україні і додав, що в Україні ніхто не потребує "звільнення".

"Просто везуть чоловіків і дітей сюди, як худобу їх женуть. Я б сказав, щоб усі подумали, що нам потрібно. Чи потрібно нам це? Навіщо нам це потрібно? Нам потрібно з сім'ями бути. Не треба нікого звільняти. Усі говорять російською мовою. Куди мене не водили, скрізь зі мною російською нормально спілкувалися. Самі здивувалися, що тут таке гарне ставлення", – додав окупант.

Російський окупант потрапив у полон і розплакався, не очікував, що буде добре / скріншот

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, з Росії масово тікають чоловіки призовного віку. Їх кількість вже перевищила кількість мобілізованих до ЗС РФ. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після оголошення Путіним мобілізації кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії.

При цьому путінські "чмобики" мруть в РФ, не доїжджаючи до фронту. Так, в Новосибірському таборі для призваних по мобілізації на війну в Україну, оголошеної Володимиром Путіним, помер 35-річний доброволець з Братська Олександр Колтун.

Раніше повідомлялося, що в Росії розгорівся заколот. Більше сотні мобілізованих росіян, яких хочуть відправити "звільняти" Лиман на Донеччині, відмовляються їхати на фронт. За їх словами, перед ними вже відправляли іншу групу, щоб знову окупувати Лиман. Однак з тієї групи повернувся тільки один окупант, і той зараз в госпіталі.

Інші новини: