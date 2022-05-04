"Військторг є скрізь": у РФ можуть створити Бєлгородську народну республіку - Данілов

Олексій Данилов / УНІАН

Бойові дії можуть бути перенесені на територію держави-агресора, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як підкреслив він в інтерв'ю проекту Islnd TV, це може залежати від багатьох факторів.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони також вважає, що на території РФ можуть з'явитися "народні республіки", на зразок тих, які РФ створювала на українському Донбасі.

Водночас він вважає, що для реалізації цього сценарію має бути збіг низки факторів.

"Сам Путін же сказав, що Воєнторг є в будь-якому місті. Наскільки я розумію, він вже з'явився в Брянську, Курську, Бєлгороді. Може, там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки", - сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, Україна захищатиметься всіма можливими способами.

"Що стосується нашої незалежності, то після того, що зробив Путін, ми будемо захищатися так, як вважатимемо за потрібне. І нікого не будемо питати", - додав Данілов.

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Нагадаємо, раніше Олексій Данілов говорив, що Росія не зупиниться тільки на Україні. За словами секретаря РНБО, іншим країнам вже потрібно готуватися до майбутнього нападу - в першу чергу Казахстану і Молдови.

"Зараз світ почав такий рух з багатьма процесами. Я впевнений, що в Україні ця війна не зупиниться. Буде ще багато інших речей. Лавров днями сказав, що казахи і молдавани – це брати. Готуйтеся, брати казахи і брати молдавани", – заявив Секретар РНБО.

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