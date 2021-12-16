У Польщі зареєстрований перший випадок "Омікрону"

Омікрон вже в Польщі / Фото Reuters

У Польщі з'явився новий штам коронавірусу "Омікрон". Перший випадок зараження підтвердили в МОЗ країна.

"Мутацію виявили в зразку, взятому у 30-річної громадянки Лесото. Пацієнтка знаходиться на ізоляції і відчуває себе добре", - сказано в повідомленні МОЗ.

Також у міністерстві зазначили, що санітарна інспекція Польщі вжила всіх необхідних заходів через появу нового штаму "Омікрон" у державі.

читайте такожУ світі зафіксована перша смерть від штаму ОмікронТим часом, 15 грудня "Омікрон" вже виявили в 77 країнах. При цьому у ВООЗ зазначили, що його набагато більше.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України може прийняти рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від коронавірусу.

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Також раніше повідомлялося, що в Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро.

У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні.

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