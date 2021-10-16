У Польщі в моторошній ДТП загинула українка

У Польщі сталася ДТП

У Любуському воєводстві на заході Польщі сталася ДТП в якому загинула дівчина з України. Обставини подій встановлюються, повідомляє Gazeta Lubuska.

Аварія трапилася між населеними пунктами Будзехув і Ясень. Водій автомобіля Nissan-31-річний українець, під час руху виїхав на зустрічну смугу, з'їхав у рів і перекинувся.

У результаті аварії, попри реанімацію, загинула 19-річна пасажирка з України. Водій та інші пасажири не постраждали. На місці подій працювали волонтери, пожежники, медики та правоохоронці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в результаті обстрілу невідомими маршрутного автобуса водій транспортного засобу отримав поранення.

Зловмисники кілька разів здійснили постріли в бік маршрутного транспортного засобу і зникли.

Відзначається, що в результаті події водій автобуса, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився.