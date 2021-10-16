Кривава стрілянина в Києві: невідомі зрешетили маршрутку, є поранений

У Києві обстріляли маршрутку /

У Києві в результаті обстрілу невідомими маршрутного автобуса водій транспортного засобу отримав поранення.

Подія трапилася у Дніпровському районі, передавати у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що зловмисники кілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та зникли.

Відзначається, що в результаті події водій автобуса, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився.

У свою чергу слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув'язнення.

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Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення та затримання нападників.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві маршрутка номер 415 потрапила в ДТП - у неї прямо на ходу відвалилася задня піввісь.

Здвоєне колесо покотилося по дорозі і влетіло в зупинку громадського транспорту. При цьому через сильний удар колесо розбило скло.