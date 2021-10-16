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У Києві п'яний водій вантажівки збив двох людей: постраждав відомий історик, його друг загинув

16 октября 2021, 15:45

Одного з постраждалих у ДТП лікарі не змогли врятувати, сьогодні під ранок він помер.

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У Києві водій вантажівки збив двох людей / kyiv.npu.gov.ua

В Києві п'яний водій вантажівки збив пішоходів, постраждав редактор (сценарист) Cуспільного, історик і публіцист Олександр Зінченко, який з травмами перебуває в лікарні.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, 15 жовтня на проспекті Степана Бандери водій вантажівки МАН скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.

Водій з місця ДТП зник, проте патрульні поліцейські затримали його. Прилад драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю в крові у водія.

В результаті події постраждалих 1977 і 1996 народження госпіталізовані в лікарню.

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/ kyiv.npu.gov.ua

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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/ kyiv.npu.gov.ua

Слідчі готують водієві повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Подробиці кривавої ДТП у Києві

Зінченко в Facebook повідомив, що його товариша лікарі не змогли врятувати, сьогодні під ранок він помер.

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"Нічого не пам'ятаю. На фото видно, що я намагався накладати джгут власним ременем. Не пам'ятаю цього. Вчора на нас з Олександром Шибицьким на тротуарі збив п'яний на вантажівці. Тільки що мені повідомили, що Саші не стало. У мене навпаки-другий день народження. Я обійшовся розсіченням і легким струсом мозку. Дорогі друзі, я - в шоці. Саша в травні втратив батька. Тепер сім'я втратила сина. Я дуже прошу доп омогти родині Саші. Йому через тиждень мало виповнитися 25. Всі гроші я передам сестрі і мамі", - підкреслює він.

Далі Зінченко публікує реквізити для надання допомоги:

5363 5420 1596 3888

+ монобанк сестри 5375414109108778

Пізніше він уточнив, що о 13.00 перевів родині загиблого 30 тисяч грн.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в результаті обстрілу невідомими маршрутного автобуса водій транспортного засобу отримав поранення.

Зловмисники кілька разів здійснили постріли в бік маршрутного транспортного засобу і зникли.

Відзначається, що в результаті події водій автобуса, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився.

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