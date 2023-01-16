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У Польщі впевнені, що Німеччина незабаром схвалить відправку Leopard в Україну

16 січня 2023, 13:06
Німеччина збирається ухвалити рішення про перекидання танків в Україну цього тижня.
Матеуш Моравецький
Матеуш Моравецький розповів, чи дозволить Німеччина постачати танки Leopard 2 в Україну / Фото УНІАН, Вікіпедія

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький дав зрозуміти, що Німеччина незабаром дасть згоду на відправку танків Leopard 2 в Україну.

Польща має намір поставити в Україну "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва. Однак таке рішення вимагає схвалення Берліна, пише Bloomberg.

"Нам потрібно отримати згоду Німеччини... Але я не можу собі уявити, що це схвалення не буде дано швидко", - сказав Моравецький перед вильотом до Берліна в понеділок вранці.

За даними видання, Bloomberg з посиланням на двох офіційних осіб пише, що Німеччина збирається ухвалити рішення про перекидання танків в Україну цього тижня.

Поставки танків в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зовсім скоро зможе повністю вирішити питання надання танків. Ми вже "за півкроку до цього", сказав глава МЗС.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні роту важких німецьких танків Leopard 2 в рамках міжнародної коаліції. Орієнтовно, це близько 14 танків.

Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж таки не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це лише разом з країнами-союзниками.

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти зазначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

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