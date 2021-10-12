Малюка відкинуло на кілька метрів: на Прикарпатті копи збили на "зебрі" жінку з дитиною

На Прикарпатті сталася ДТП з патрульним авто / УНІАН

У Снятині на Прикарпатті сталася ДТП за участю автомобіля патрульних. Під колеса потрапила жінка з півторарічною дитиною. Постраждалих госпіталізували.

Жінка з дитиною на руках вийшла на пішохідний перехід. За словами очевидців, від удару малюка відкинуло на кілька метрів. А жінка влетіла в лобове скло патрульної машини, передає ТСН.

Малюк дивом відбувся переляком, а у жінки — травма голови.

У патрульній поліції області пояснили, що копи не бачили жінку через вантажівку. За фактом аварії в поліції повинні провести службове розслідування.

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Як повідомляв Главред, 9 жовтня в Одеській області сталася смертельна ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса. В результаті дві людини загинули, ще дев'ятеро - постраждали.

Аварія сталася на 455-му кілометрі траси поблизу села Холодна Балка. Маршрутка зупинилася на трасі, щоби підібрати пасажирів. У цей момент вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус. Удар був такої сили, що бус вилетів на узбіччя і перекинувся на бік. Пасажири із салону вилетіли з вікна прямо на дорогу.

Загинула зокрема і 35-річна багатодітна жінка. Після смерті чоловіка вона сама виховувала п'ятьох дітей, тепер вони осиротіли.