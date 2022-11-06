У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями, загинув 13-річний хлопчик/ Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Żukowicach

На півдні Польщі поблизу міста Тарнів сталася ДТП за участю українців. Мікроавтобус з українцями перекинувся після зіткнення з вантажівкою.

Внаслідок аварії загинув 13-річний хлопчик. Ще декількох пасажирів забрали од лікарні зі різними травмами. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що мікроавтобус намагався об’їхати вантажівку, яка рухалася попереду, проте перекинувся. Після цього водій вантажівки почав гальмувати, і в нього врізався легковик.

6-річну дитину та її матір, які були у мікроавтобусі, госпіталізували. Серед усіх пасажирів у них найтяжчі травми. Лікарі оглянули ще трьох людей, які були в мікроавтобусі під час аварії.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у Сквирі Білоцерківського району водій збив двох дівчаток і намагався втекти із місця аварії. Водій автомобіля Volkswagen скоїв наїзд на дітей 6 та 8 років.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Академіка Глушкова під час дорожнього конфлікту побили і застрелили водія. Прибувши на місце події, інспектори побачили закривавленого чоловіка. Виявилося, що під час дорожнього конфлікту був убитий доброволець батальйону тероборони Свобода Олексій Щербина.

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