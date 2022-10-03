На Київщині водій збив двох дівчаток на велосипедах та хотів втекти

У Сквирі водій збив двох дівчаток / t.me/andrii_nebytov

На Київщині у Сквирі Білоцерківського району водій збив двох дівчаток і намагався втекти із місця аварії, йдеться в заяві начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

Смертельна аварія трапилась сьогодні о 17: 07. Водій автомобіля Volkswagen скоїв наїзд на дітей 6 та 8 років.

Чоловік продовжив рух, але не впорався з кермуванням і в'їхав у дерево. Після цього він вибрався з салону, намагався втекти, але його зупинили очевидці ДТП.

Одна дівчинка загинула на дорозі, другу намагалися врятувати, але вона теж не вижила.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області та проводить першочергові необхідні слідчі та процесуальні дії.

Водія затримали і помістили до ізолятору тимчасового утримання.

Після вручення повідомлення про підозру слідчі в обов'язковому порядку звернуться до суду з клопотанням про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше Главред писав про те, що в Росії загинув актор і режисер Сергій Пускепаліс. Він потрапив у ДТП в Ярославській області. Аварія сталася в Ростовському районі. За попередніми даними, в аварії загинули пасажир і водій "Форда Транзит".

Читайте також