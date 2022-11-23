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"Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу": Моравецький закликав допомогти Україні перемогти РФ

23 листопада 2022, 16:40

Як зазначив польський прем'єр, якби не масовані обстріли України з боку РФ, то інциденту із падінням ракети в Польщі не було б.

'Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу': Моравецький закликав допомогти Україні перемогти РФ
Моравецький закликав підтримати Україну у протистоянні агресії РФ / Колаж Reuters, скріншот YouTube

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що російський диктатор Володимир Путін показав свою нещадність. А тому, якщо Київ впаде, то Росія спрямує всю свою агресію на Польщу.

Свою думкою глава польського уряду висловив для Super Expressie.

"Загибель двох громадян Польщі змусила нас усвідомити, наскільки близька війна. Путін тероризує Україну вже кілька місяців. Російські ракетні удари націлені не на військові об'єкти, а на цивільні. Бомби падають біля Польщі", - заявив Моравецький.

Як зазначив прем'єр Польщі, якби не масовані обстріли України з боку РФ, то інциденту із падінням ракети не було б. Він наголосив, що відповідальність за падіння ракети на території Польщі несе тільки Росія.

"Потрібно підтримати перемогу України. Путін показав, що він безжальний політик, який не зупиниться ні перед чим. Якщо Київ впаде, Росія спрямує свою агресію на Польщу", - резюмував Моравецький.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Президент США Джо Байден назвав "малоімовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Водночас президент України Володимир Зеленський стверджує, що на територію Польщі впала саме російська ракета. Він додав, що у нього навіть немає сумнівів з цього приводу. Зеленський зазначив, що Україна вимагає доказів, які підтвердять те, що саме ракета української ППО вдарила по Польщі.

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війна в Україні Польща війна Росії та України
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