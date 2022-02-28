Найближчі 24 години стануть вирішальними для України - Зеленський

Зеленський поговорив по телефону з Джонсоном / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Під час розмови глава Української держави сказав, що наступні 24 години матимуть вирішальне значення. Про це пише Reuters з посиланням на представника Даунінг-стріт.

У свою чергу, Джонсон запевнив Зеленського, що Велика Британія та її союзники зроблять все можливе, щоби гарантувати, що оборонна допомога досягне України.

Також Джонсон додав, що його країна передасть Україні додаткові 40 млн фунтів стерлінгів. Ці гроші будуть спрямовані на медичні матеріали для українців.

В Twitter Зеленського повідомляється, що президент провів переговори не лише з Джонсоном, але і з президентом Польщі Анджеєм Дудою і главою Єврокомісії Урсулою он дер Ляйєн.

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"Поговорив з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і президентом Анджеєм Дудою про поточну ситуацію з безпекою. Домовилися про подальші спільні кроки з протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії", - написав Зеленський.

"Також провів телефонну розмову з фон дер Ляйен. Обговорили конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України, макрофінансової допомоги та членства України в Євросоюзі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Україна з часом повинна вступити до Євросоюзу, це країна Європи, яку Брюссель хоче бачити в європейській родині. Держава вже бере участь у деяких процесах, таких як інтеграція українського ринку в єдиний ринок ЄС. Проводиться тісна співпраця з низки напрямків.