"Покажіть це Путіну": у Маріуполі через обстріл росіян загинула 6-річна дівчинка

Дівчинку привезли в лікарню із закривавленим і перев'язаним батьком. Бригада медиків намагалася врятувати дитину. Мати стояла біля машини швидкої та плакала.
У Маріуполі, який захищають від вторгнення окупантів українські військові, на руках у лікарів загинула 6-річна дівчинка. Вона постраждала в результаті обстрілу російськими військовими мирних жителів.
Дитину привезли в міську лікарню 27 лютого. Очевидцями цього стали американські журналісти AP News.
Ось як вони описали цю страшну історію:
Вона бліда. Її каштанове волосся затягнуте гумкою. Її закривавлені піжамні штанці прикрашені мультяшними єдинорогами. Її привезли з пораненим батьком, закривавленим і перев'язаним. Бригада медиків стискала їй груди, відчайдушно борючись заради її реанімації. Її мати стояла біля машини швидкої допомоги і плакала.
"Винеси її! Винеси її! Ми можемо це зробити!" - кричав працівник лікарні, підсовуючи каталку до карети швидкої допомоги.
Дівчинку завезли всередину, а лікарі та медсестри юрмилися навколо неї.
Хтось зробив їй укол. Хтось намагався оживити її за допомогою дефібрилятора.
Медсестра плакала.
Лікар, накачуючи їй кисень, дивилася прямо в камеру видеожурналиста Associated Press.
"Покажіть це Путіну. Очі цієї дитини і лікарів, які плачуть", - сердито вигукнула вона.
Врятувати дівчинку, ім'я якої невідоме, не вдалося.
Лікарка обережно потягнулася до її обличчя, щоби закрити очі.
Її тіло залишилося одне в кімнаті, вкрите її яскравою поліестеровою курткою, забризканою кров'ю.
Як повідомляв Главред, вранці 26 лютого ракета окупантів влучила у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі Києва.
Очевидці зазначають, що в будинок потрапило два ракетних снаряди, один пошкодив нижню частину поверху. Є постраждалі. Існує загроза руйнування багатоповерхівки.