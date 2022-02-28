"Покажіть це Путіну": у Маріуполі через обстріл росіян загинула 6-річна дівчинка

У Маріуполі росіяни вбили дитину / Фото Reuters

У Маріуполі, який захищають від вторгнення окупантів українські військові, на руках у лікарів загинула 6-річна дівчинка. Вона постраждала в результаті обстрілу російськими військовими мирних жителів.

Дитину привезли в міську лікарню 27 лютого. Очевидцями цього стали американські журналісти AP News.

Ось як вони описали цю страшну історію:

Вона бліда. Її каштанове волосся затягнуте гумкою. Її закривавлені піжамні штанці прикрашені мультяшними єдинорогами. Її привезли з пораненим батьком, закривавленим і перев'язаним. Бригада медиків стискала їй груди, відчайдушно борючись заради її реанімації. Її мати стояла біля машини швидкої допомоги і плакала.

"Винеси її! Винеси її! Ми можемо це зробити!" - кричав працівник лікарні, підсовуючи каталку до карети швидкої допомоги.

Реклама

Дівчинку завезли всередину, а лікарі та медсестри юрмилися навколо неї.

Хтось зробив їй укол. Хтось намагався оживити її за допомогою дефібрилятора.

Медсестра плакала.

Лікар, накачуючи їй кисень, дивилася прямо в камеру видеожурналиста Associated Press.

"Покажіть це Путіну. Очі цієї дитини і лікарів, які плачуть", - сердито вигукнула вона.

Врятувати дівчинку, ім'я якої невідоме, не вдалося.

Лікарка обережно потягнулася до її обличчя, щоби закрити очі.

Її тіло залишилося одне в кімнаті, вкрите її яскравою поліестеровою курткою, забризканою кров'ю.

Як повідомляв Главред, вранці 26 лютого ракета окупантів влучила у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі Києва.

Очевидці зазначають, що в будинок потрапило два ракетних снаряди, один пошкодив нижню частину поверху. Є постраждалі. Існує загроза руйнування багатоповерхівки.