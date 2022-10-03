У Підмосков'ї "чмобіки" жорстко відгамселили "дідів"-контрактників: десятки постраждалих

"Чмобіки" влаштували побоїще з контрактниками РФ / Pexels.com/УНИАН

Мобілізовані на війну з Україною росіяни влаштували масову бійку з контрактниками РФ в Московській області.

Контрактники в одній з військових частин в Алабіно "захотіли забрати у мобілізованих частину екіпіровки і телефони", повідомляє Telegram-канал База.

"Чмобіки" у відповідь побили контрактників. При цьому в масовій бійці постраждали близько 20 контрактників, і ті "врятувалися, лише закрившись в одному з приміщень частини".

На місце події прибула військова поліція і співробітники МВС, але військовим окупаційної армії "вдалося домовитися".

"У підмосковній військовій частині контрактники захотіли забрати у мобілізованих частину екіпіровки і телефони. Зробити цього не вийшло: новоприбулі військові просто побили "старичків", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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