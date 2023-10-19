У Пермі від Путіна сховали гаражі і 'лежачих поліцейських'

Влада Пермі серйозно підійшла до приїзду російського диктатора Володимира Путіна - спеціально до його візиту завісила банерами усі напівзруйновані місця.
Як повідомляє видання "Агентство", пермська влада почала готуватися до форуму "Росія - спортивна держава", який 19 жовтня відвідав Путін, ще за два тижні.
11 жовтня в місті висадився "десант" співробітників Федеральної служби охорони, підпорядкованої безпосередньо Кремлю, писали місцеві ЗМІ.
За добу до приїзду Путіна залатали дорогу, якою повинен був проїхати кортеж, і завісили розташовані на ній гаражі банерами з написом "Росія - спортивна держава", а вже в четвер в місті виникли проблеми зі зв'язком.
Мешканці Пермі писали в соцмережах, що комунальники зрізали "лежачих поліцейських" поруч з Палацом спорту "Молот", де проходить турнір кікбоксингу. Очікувалося, що Путін може приїхати і сюди, проте ввечері в четвер ЗМІ повідомили, що цього візиту не буде.
Співробітники поліції на час форуму також опечатали підвали будинків навпроти Палацу спорту ім. Сухарєва, який відвідав Путін.
"Агентство" зазначає, що останнім часом в містах, які відвідує Путін, регулярно з'являються проблеми зі зв'язком.
Раніше Главред писав, що російський диктатор Володимир Путін ніс на зустріч з китайським главою Сі Цзіньпіном валізки. ЗМІ вважають, що це так званий ядерний портфель.
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