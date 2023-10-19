У Пермі від Путіна сховали гаражі і 'лежачих поліцейських'

Місто почали "готувати" до приїзду Путіна за два тижні до заходу, в якому той повинен був взяти участь.

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У Пермі під час приїзду Путіна зник зв'язок / Колаж Главреда. Фото: скріншоти, t.me/perm36

Влада Пермі серйозно підійшла до приїзду російського диктатора Володимира Путіна - спеціально до його візиту завісила банерами усі напівзруйновані місця.

Як повідомляє видання "Агентство", пермська влада почала готуватися до форуму "Росія - спортивна держава", який 19 жовтня відвідав Путін, ще за два тижні.

11 жовтня в місті висадився "десант" співробітників Федеральної служби охорони, підпорядкованої безпосередньо Кремлю, писали місцеві ЗМІ.

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За добу до приїзду Путіна залатали дорогу, якою повинен був проїхати кортеж, і завісили розташовані на ній гаражі банерами з написом "Росія - спортивна держава", а вже в четвер в місті виникли проблеми зі зв'язком.

Мешканці Пермі писали в соцмережах, що комунальники зрізали "лежачих поліцейських" поруч з Палацом спорту "Молот", де проходить турнір кікбоксингу. Очікувалося, що Путін може приїхати і сюди, проте ввечері в четвер ЗМІ повідомили, що цього візиту не буде.

Співробітники поліції на час форуму також опечатали підвали будинків навпроти Палацу спорту ім. Сухарєва, який відвідав Путін.

"Агентство" зазначає, що останнім часом в містах, які відвідує Путін, регулярно з'являються проблеми зі зв'язком.

Раніше Главред писав, що російський диктатор Володимир Путін ніс на зустріч з китайським главою Сі Цзіньпіном валізки. ЗМІ вважають, що це так званий ядерний портфель.

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