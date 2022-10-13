У Пентагоні спрогнозували терміни контрнаступу ЗСУ і назвали напрямки

Ллойд Остін оцінив перспективи нових контрударів ЗСУ / Reuters

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін прокоментував перспективи продовження контрнаступ Збройних сил України.

Глава Міноборони США очікує, що контрнаступ українських захисників триватиме всю зиму 2022\2023. Про це він заявив в ході брифінгу, повідомляється на сайті Пентагону.

Перспективи та напрямки контратак ЗСУ

Глава Міноборони США звернув увагу на те, що ситуація на полі бою в Україні залишається динамічною. Разом з тим він нагадав про ефективність українського контрнаступу на Сході і Півдні. Шеф Пентагону не виключив, що успішний контрнаступ триватиме і під час холодів.

При цьому він уточнив, що зима завжди складний виклик в питанні бойових дій, проте міжнародні партнери зроблять все можливе, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини: