У Пентагоні спрогнозували терміни контрнаступу ЗСУ і назвали напрямки

Контрнаступ українських захисників триватиме, впевнений Ллойд Остін.
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін прокоментував перспективи продовження контрнаступ Збройних сил України.
Глава Міноборони США очікує, що контрнаступ українських захисників триватиме всю зиму 2022\2023. Про це він заявив в ході брифінгу, повідомляється на сайті Пентагону.
Перспективи та напрямки контратак ЗСУ
Глава Міноборони США звернув увагу на те, що ситуація на полі бою в Україні залишається динамічною. Разом з тим він нагадав про ефективність українського контрнаступу на Сході і Півдні. Шеф Пентагону не виключив, що успішний контрнаступ триватиме і під час холодів.
При цьому він уточнив, що зима завжди складний виклик в питанні бойових дій, проте міжнародні партнери зроблять все можливе, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет.
Контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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