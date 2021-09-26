Світ близький до ядерного знищення: генсек ООН зробив тривожну заяву

Генсек ООН зробив важливу заяву / Reuters

26 вересня відзначається Міжнародний день боротьби за повне знищення ядерної зброї, у зв'язку з чим генсек ООН Антоніу Гутерріш нагадав, що зараз світ впритул наблизився до ядерного знищення. Він в черговий раз закликав ліквідувати ядерну зброю.

"Прийшов час розсіяти хмару ядерного конфлікту, знищити ядерні озброєння в світі, відкрити нову еру довіри та мир", – написав Гутерріш на своїй сторінці в Twitter. За його словами, на цей час у світі близько 14 тисяч ядерних озброєнь.

Подібна заява генсека ООН більш ніж актуальна, враховуючи недавні загрози Китаю, який будує сотні нових ядерних ракетних шахт, на адресу Австралії стосовно використання ядерної зброї.

Як пише Daily Mail, Ша Цзукан, колишній посол країни в ООН, заявив на саміті китайських експертів з ядерної політики, що Пекіну слід було б переглянути свою політику з питання відмови від "невикористання ядерного удару першим" з метою протистояння альянсам, які формуються в регіоні.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що людство веде безглузду й саморуйнівну війну з природою. За його словами, країни повинні взяти на себе зобов'язання і припинити знищувати природу.

За даними ООН, за останні 50 років стихійні лиха, пов'язані з погодою, кліматом або небезпекою для водних ресурсів, відбувалися в середньому щодня, вбиваючи по 115 осіб та щодня завдаючи збитків у розмірі $202 млн. При цьому кількість стихійних лих за останні 50 років збільшилася в п'ять разів.