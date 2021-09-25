У Китаї пригрозили США ядерним ударом і закликали Вашингтон до перемовин

У Китаї закликали до боротьби Пекіні зі зростаючим впливом США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні / Фото Reuters

Влада Китаю повинна зайняти більш принципову позицію в ситуації зі зростанням впливу США в Азіатсько-тихоокеанському регіоні. Пекіну слід було б переглянути свою політику щодо відмови від "невикористання ядерного удару першим" з метою протистояння альянсам, які формуються в регіоні. Китайський курс з ядерного питання треба привести у відповідність з реальною ситуацією - Пекін і Вашингтон повинні домовитися про те, що ніхто з них не застосує ядерну зброю першим. Про це заявив колишній Китайський посол в ООН Ша Цзукан.

Як повідомляє Daily Mail, дипломат сказав, що Пекін через присутність США в Азіатсько-тихоокеанському регіоні повинен відмовитися від свого курсу, згідно з яким Китай не застосовує першим ядерний удар, і дати відсіч новим альянсам, що формуються в Азіатсько-тихоокеанському регіоні.Читайте такжеХолодна війна, демарш Франції в НАТО і союз Китаю з Афганістаном: чим світу загрожує AUKUS

Також Цзукан додав, що політика Китаю з ядерного питання, що діє з 1960 років, закріпила за Пекіном статус "морального авторитету", але наразі її потрібно переглянути. Принаймні допоки, доки Вашингтон і Пекін не досягнуть домовленостей, згідно з якими кожна зі сторін зобов'язується не завдавати ядерного удару першою.

Заява Ша Цзукан з'явилася на тлі створення США, Австралією і Великобританією оборонного Альянсу AUKUS. Поява такої організації вступає в протиріччя з геополітичними інтересами Китаю в Азіатсько-тихоокеанському регіоні.

AUKUS

США, Великобританія та Австралія 16 вересня оголосили про створення нової організації з питань сфери безпеки, яка називається AUKUS. Угода сторін передбачає надання Канберрі американських технологій для будівництва мінімум 8 атомний підводних човнів, які повинні з'явиться на озброєнні Австралії у 2036 році. При цьому країна повинна отримати й американські крилаті ракети.

Поява AUKUS спровокувала гучний скандал у Європі, тому що Австралія вирішила розірвати контракт з Францією на будівництво підводних човнів, вартість якого оцінювалася в 56 мільярдів доларів.