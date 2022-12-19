В ОДКБ планують навчання біля кордонів НАТО і погрожують розширенням "угруповання миротворців"

Низку військових навчань ОДКБ планує провести в якості, мовляв, "заходів стратегічного стримування", сказав керівник блоку Станіслав Зась.

ОДКБ зібралася проводити військові навчання біля західних кордонів Білорусі / Колаж УНІАН, odkb-csto.org

Раніше контрольована Кремлем Організація договору про колективну безпеку планує в 2023 році провести низку навчань на західних кордонах. Заходи хочуть провести нібито в якості "міри стратегічного стримування". ОДКБ, мовляв, готова розгорнути більш численне "угруповання миротворчих сил".

Як повідомляє Белта, генеральний секретар Організації Станіслав Зась розповів про те, що ОДКБ у 2023 році планує провести низку навчань на західних кордонах (йдеться про кордони Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією, які входять до НАТО, - ред.).

За його словами, наразі в рамках нібито "стримування" вистачає навчань республіки Білорусь з країною-окупантом РФ. Але наступного року маневрів збираються проводити ще більше.

"Цього достатньо в цій ситуації. Наступного року планується ціла низка навчань з боку ОДКБ, і це теж можна розглядати як міру стратегічного стримування", - сказав Зась.

Також він сказав, що ОДКБ не збирається нарощувати своє угруповання, але, мовляв, може "дуже оперативно розгорнути і велике угруповання наших миротворчих сил".

ОДКБ і війна проти України

Країни російського блоку ОДКБ не вступили в розв'язану агресором Росією повномасштабну війну проти України.

Вони фактично не підтримують агресію проти Києва. Зокрема, на саміті в травні в підсумковій заяві організації про війну Москви з Києвом не було сказано жодного слова.

Керівник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов погрожував введенням військ ОДКБ на окуповані території України. Втім, історія завершилася нічим.

У вересні три держави-учасниці ОДКБ – Киргизстан, Узбекистан і Казахстан – після оголошення мобілізації у Росії нагадали своїм громадянам, що участь у війні на території інших країн загрожує їм кримінальною відповідальністю.

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