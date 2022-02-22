В ОБСЄ закликали Росію "утриматися" від військового втручання

Глава ОБСЄ просить Росію утриматися від військового втручання

Глава організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау відреагував на російське визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Зокрема, закликав Росію утриматися від військового втручання.

"Що стосується рішення президента Росії Володимира Путіна, ми висловлюємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо Російську Федерацію утриматися від будь-якого військового втручання для реалізації цього рішення та враховувати довгострокові наслідки для міжнародних відносин", - написав він у Twitter.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

Путін заявив, що " вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР"і " ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського ядерна зброя. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

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