13 'добрих' дронів зупинили завод у РФ: деталі інциденту з 'Невинномиським Азотом'

Система захисту від дронів на підприємстві виявилася неготовою до масованої атаки безпілотників.

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Підприємство зупинило виробництво через пошкодження, які можуть вплинути на постачання аміаку та ракетного пального. / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Завод "Невинномиський Азот" зупинив роботу через атаку дронів

Пошкоджено виробничі приміщення та захисну систему

Підприємство випускає аміак та добрива, що можуть використовуватись для боєприпасів

У результаті атаки безпілотників тимчасово призупинили роботу заводу "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї — одного з основних виробників аміаку та азотних добрив у Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними, у ніч на 14 червня об’єкт холдингу "Єврохім" бізнесмена Андрія Мельниченка зазнав удару 13 дронів.

відео дня

Внаслідок атаки постраждала система захисту від безпілотників, у виробничих приміщеннях вибито вікна та двері, пошкоджено дах їдальні. Через це виробництво на підприємстві було зупинено.

За відкритими даними, завод виробляє продукцію, яка може використовуватися для створення боєприпасів та ракетного пального. Потужності підприємства дозволяють щорічно випускати до мільйона тонн аміаку та понад 1,4 мільйона тонн аміачної селітри.

Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Удари по цілям росіян - що відомо

Як повідомляв Главред, 13 червня у Криму пролунала серія вибухів, дрони долетіли до аеродромів. Голосно було в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Раніше в СБУ розповіли, що внаслідок проведення операції "Павутина" було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах РФ. Орієнтовна вартість враженої авіації складає 7 мільярдів доларів.

Україна за останні три роки розробила широкий спектр безпілотних апаратів і роботизованої зброї. Тому ГУР анонсували нові удари і придумали, як зупинити атаки на міста України.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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